«Тоттенхэм» отправил в отставку Стеллини после разгромного поражения от «Ньюкасла»
Временно исполнявший обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини покинул пост, проработав меньше месяца.
Временно исполнявший обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини покинул пост, проработав меньше месяца.
Причина отставки — фиаско в матче с «Ньюкаслом» (1:6) на «Сент-Джеймс Парк».
«Результат воскресной игры с “Ньюкаслом” был совершенно неприемлем. На это было ужасно смотреть. Мы можем найти множество причин, почему это произошло. Несмотря на то что совет директоров, тренеры и игроки должны взять на себя коллективную ответственность, в конечном итоге ответственность лежит на мне.
Кристиан покинет нынешнюю должность вместе со всем тренерским штабом. Кристиан прибыл в трудный момент сезона, и я хочу поблагодарить его за профессионализм, с которым он и его помощники отнеслись к работе в непростое время. Мы желаем ему и его сотрудникам успехов в дальнейшем.
Райан Мэйсон немедленно примет на себя обязанности главного тренера. Райан хорошо знает клуб и игроков. В ближайшее время мы сообщим, кто ещё войдёт в тренерским штаб.
Сегодня я встретился с комитетом игроков — команда полна решимости сплотиться, чтобы обеспечить максимально успешное завершение сезона. Мы ясно понимаем, что нам нужно показывать футбол, который заслуживает вашей потрясающей поддержки«, — приводит обращение к болельщикам председателя правления “Тоттенхэма” Дэниела Леви пресс-служба “шпор”.
Напомним, в конце марта «Тоттенхэм» уволил с поста тренера Антонио Конте, назначив временно исполнять обязанности Кристиана Стеллини.