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19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» отправил в отставку Стеллини после разгромного поражения от «Ньюкасла»

Временно исполнявший обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини покинул пост, проработав меньше месяца.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: AP 2022

Причина отставки — фиаско в матче с «Ньюкаслом» (1:6) на «Сент-Джеймс Парк».

«Результат воскресной игры с “Ньюкаслом” был совершенно неприемлем. На это было ужасно смотреть. Мы можем найти множество причин, почему это произошло. Несмотря на то что совет директоров, тренеры и игроки должны взять на себя коллективную ответственность, в конечном итоге ответственность лежит на мне.

Кристиан покинет нынешнюю должность вместе со всем тренерским штабом. Кристиан прибыл в трудный момент сезона, и я хочу поблагодарить его за профессионализм, с которым он и его помощники отнеслись к работе в непростое время. Мы желаем ему и его сотрудникам успехов в дальнейшем.

Райан Мэйсон немедленно примет на себя обязанности главного тренера. Райан хорошо знает клуб и игроков. В ближайшее время мы сообщим, кто ещё войдёт в тренерским штаб.

Сегодня я встретился с комитетом игроков — команда полна решимости сплотиться, чтобы обеспечить максимально успешное завершение сезона. Мы ясно понимаем, что нам нужно показывать футбол, который заслуживает вашей потрясающей поддержки«, — приводит обращение к болельщикам председателя правления “Тоттенхэма” Дэниела Леви пресс-служба “шпор”.

Напомним, в конце марта «Тоттенхэм» уволил с поста тренера Антонио Конте, назначив временно исполнять обязанности Кристиана Стеллини.

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