«Аль-Наср» уступил «Аль-Вехде» в Кубке Саудовской Аравии, Роналду сыграл полный матч

Единственный гол в матче забил Жан-Давид Богель, открыв счёт на 23-й минуте встречи. В начале второго тайма защитник «Аль-Вехды» Абдулла Аль-Хафит получил вторую жёлтую карточку, но его команда сумела выстоять в меньшинстве. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.