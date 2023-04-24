Тухеля могут уволить из «Баварии», если клуб не выиграет Бундеслигу

Как сообщает Goal, немецкий специалист уже сражается за сохранение должности, хотя возглавил «Баварию» всего месяц назад — 24 марта 2023 года.

В семи матчах под руководством Тухеля мюнхенцы потерпели 3 поражения при 2 победах и 2 ничьих. «Бавария» при этом вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов, Кубка Германии и пропустила на первое место в Бундеслиге дортмундскую «Боруссию».