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24 апреля, источник: Sport24

Тухеля могут уволить из «Баварии», если клуб не выиграет Бундеслигу

Томас Тухель может быть уволен с поста главного тренера «Баварии», если мюнхенцы не станут чемпионами Бундеслиги в сезоне-2022/2023.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает Goal, немецкий специалист уже сражается за сохранение должности, хотя возглавил «Баварию» всего месяц назад — 24 марта 2023 года.

В семи матчах под руководством Тухеля мюнхенцы потерпели 3 поражения при 2 победах и 2 ничьих. «Бавария» при этом вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов, Кубка Германии и пропустила на первое место в Бундеслиге дортмундскую «Боруссию».

По информации Bild, боссы «Баварии» 22 мая — за пять дней до финальной игры клуба в сезоне — проведут заседание и примут важные решения по тренерскому и директорскому составу.

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