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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аталанта» дома уверенно обыграла «Рому»

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Рома».

Аталанта
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Победу праздновали хозяева, уверенно обыграв соперника со счётом 3:1.

На 39-й минуте Марио Пашалич замкнул передачу Дувана Сапаты и вывел «Аталанту» вперёд.

За 15 минут до конца основного времени ещё одним голом в составе бергамасков отметился защитник Рафаэл Толой, увеличив преимущество своей команды до двух мячей.

Подопечные Жозе Моуринью сумели сократить разрыв в счёте: на 83-й минуте в составе «Ромы» отличился Лоренцо Пеллегрини с передачи Андреа Белотти. Однако уже спустя 60 секунд полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс установил окончательный результат, поразив ворота Руя Патрисиу.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Джан Пьеро Гасперини — 3:1.

В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Рома» в домашнем матче минимально уступила «Аталанте» с аналогичным счётом — 0:1. Единственным забитым мячом в той игре отметился 19-летний защитник бергамасков Джорджио Скальвини на 35-й минуте.

Подопечные Жозе Моуринью располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 56 очков после 31 матча. «Аталанта» находится на седьмом месте, заработав 52 очка.

Аталанта
3:1
Первый тайм: 1:0
Рома
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