Игроки «Тоттенхэма» возместят расходы на билеты фанатам, посетившим матч с «Ньюкаслом»

«Мы понимаем ваше разочарование и гнев как команда. Мы знаем, что в таких ситуациях недостаточно слов, но, поверьте, каждое поражение причиняет нам боль. Мы ценим вашу поддержку, как дома, так и на выезде. В связи с этим мы хотели бы возместить болельщикам стоимость билетов на матч на “Сент-Джеймс Парк”.



Мы знаем, что это не изменит случившегося в воскресенье, и мы сделаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию в матче с “Манчестер Юнайтед” в четверг, когда ваша поддержка вновь будет значить для нас всё. Вместе и только вместе мы сможем продолжать движение вперёд», — гласит заявление, опубликованное в социальных сетях лондонского клуба.