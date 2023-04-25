«Футбол — моя единственная надежда на достойную жизнь». Кто выиграл для «Наполи» первое чемпионство за 33 года

Удивительное достижение для команды, которая по итогам прошлого сезона лишилась многих лидеров — Лоренцо Инсинье, Дриса Мертенса, Калиду Кулибали. На замену были взяты новые, молодые звезды, среди них грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия и корейский защитник Ким Мин Джэ. Главным же героем грандиозного сезона называют Виктора Осимхена. «Наполи» купил форварда еще в 2020-м за рекордные для себя 75 млн евро, и нигериец раскрывался постепенно — от 10 голов в сезоне 2020/21 до 21 в нынешнем первенстве.

Сейчас 24-летний Осимхен — лидер бомбардирской гонки Серии А и самый желанный форвард мира. На него выстроилась очередь из «Баварии», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Реала» и других топ-клубов. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже объявил, что готов будет расстаться с нигерийцем, чей контракт действует до июня 2025-го, только за 150 млн евро. Таким образом, летом Осимхен может войти в топ-3 самых дорогих футболистов в истории. Удивительный факт, особенно если знаешь, через что пришлось пройти Виктору.

Осимхен нашел первые бутсы в мусоре, сверстники высмеивали его бедность.

Осимхен родился в Лагосе, крупнейшем городе Африки. На его окраине находится огромнейшая свалка Олусосун, куда ежедневно поступает до 10 000 тонн мусора. Часть отходов обрабатывают химикатами для извлечения продуктов многократного использования, в результате чего выделяются токсичные пары. Рядом со свалкой располагаются трущобы — в них и воспитывался будущий футболист «Наполи». "В том месте не существует надежд, — рассказывал нигериец в интервью пресс-службе неаполитанцев. — Футбол стал единственной надеждой на достойную жизнь для меня и моей семьи.

Форвард рос в семье из семи детей. В шестилетнем возрасте у него умерла мама, а через три месяца после этого из полиции был уволен отец. Зарабатывать пришлось всем, в том числе и Виктору, младшему ребенку. Осимхен продавал бутылки с водой, чистил канализацию, попрошайничал у машин на проезжей части и торговал найденным на свалке. В то же время его братья раздавали газеты, а сестры меняли апельсины на еду.

«Нужно было выживать, и мы сплотились, — рассказывал футболист. — По вечерам мы садились вместе и складывали все заработанные деньги на стол, а потом отдавали их старшей сестре, которая готовила нам. Борьба была частью моей жизни. Но благодаря этому я стал тем, кем являюсь сейчас».

В футбол Осимхен влюбился в девять лет, когда посмотрел московский финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Я не болел ни за одну из команд, но так расстроился, когда [Джон] Терри не забил пенальти, что побежал из бара на улицу. Внутрь как раз заходила женщина, она открыла дверь мне навстречу… Бум! Я получил прямо по лицу. Было много крови. Веко рассечено. Когда мне накладывали швы, я подумал: “Никогда не прощу себя, если не стану профессионалом с такой страстью к футболу”, — вспоминал нигериец в интервью France Football.

После этого каждые выходные Виктор начал искать на свалке бутсы. Правую он нашел быстро, она была от Nike, а вот поиск левой занял несколько месяцев. Самым счастливым воспоминанием детства Осимхен называет момент, когда все-таки обнаружил левую бутсу. Пусть она была производства Reebok — главное, подходила по размеру. Юноша отдал обувь сестре, чтобы она зашила все дырки, после чего начал активно играть со сверстниками на улице. Соперники знали, что Виктор из очень бедной семьи, и пользовались этим: «Однажды мальчик из другой команды во время игры сказал, что у меня дома нет денег и мой папа просит еду у его мамы. Я расплакался. Я часто плакал».

Тем не менее, юноша много забивал, его заметили скауты клуба «Алтимит Страйкерс» и пригласили в свою академию. Там Осимхен раскрылся уже по-настоящему — стал лучшим бомбардиром сезона 2014/15 в молодежке, после чего ему предложили контракт с основой. В это же время экс-футболист «Барселоны» Эммануэль Амунеке пригласил форварда в сборную U17, которая готовилась под его руководством к чемпионату мира-2015 в Чили. Наставник включил 16-летнего Осимхена в итоговую заявку, и он не подвел. На групповом этапе нигерийцы победили США с Кристианом Пулишичем (2:0), в четвертьфинале разгромили Бразилию с Эдером Милитао (3:0), а в финале обыграли Мали 2:0. Виктор забил 10 мячей в семи матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

Следующим шагом должен был стать переезд в Европу.

Виктор провалился в Германии, а затем заразился малярией, но дальше его карьера стремительно взлетела.

На ЧМ в Чили Осимхеном заинтересовались представители «Барселоны», «Ювентуса» и «Арсенала». Но форвард понимал, что пробиться в основу этих клубов будет непросто, поэтому выбрал вариант попроще и летом 2016-го согласился на предложение «Вольфсбурга». Подписной бонус нападающий направил семье — купил дом отцу в Лагосе и дал денег братьям и сестрам. Папа Осимхена мечтал, чтобы сын стал врачом и только после того, как нападающий начал зарабатывать, смирился с выбором. Вместе с Виктором он отправился в Германию, но спустя пару месяцев ему нужно было возвращаться в Нигерию.

Осимхену пришлось остаться одному в чужой стране с другой культурой и неизвестным языком. Это предопределило качество его первого сезона в Бундеслиге — он провел 16 матчей, но так и не смог отличиться. Чехарда с тренерами усугубила положение — «Вольфсбург» тогда боролся за выживание и сменил четырех наставников за сезон. Кроме того, Виктора начали мучить травмы — сначала он разорвал мениск, потом повредил малоберцовую кость, а вскоре еще и повредил плечо. Стало понятно — в «Вольфсбурге» его дни сочтены.

После тяжелого сезона 2017/18 нападающий отправился домой в Лагос, где заболел малярией. Из-за болезни нападающий настолько ослаб, что не прошел медосмотр в «Брюгге» и «Зюлте Варегеме». А вот другой бельгийский клуб — «Шарлеруа» — рискнул и арендовал Осимхена с правом выкупа в 3,5 млн евро. Виктор отблагодарил 20 голами в 36 матчах. Позже нигериец отмечал, что его европейская карьера началась именно в «Шарлеруа». Естественно, бельгийцы активировали опцию выкупа и провернули красивую схему, тут же продав перспективного форварда в «Лилль» за 22,4 млн.

«У нас были более привлекательные предложения, но Виктор очень хотел перейти в “Лилль”, — рассказывал директор “Шарлеруа” Мехди Байят в разговоре с France3. — “Лилль” для него — это лишь транзитная станция. Такая же, как “Шарлеруа”. “Лилль” продаст его, и он станет новым рекордным трансфером клуба. Я считаю, что он будет дороже Пепе».

Байят оказался прав, но не во всем — уже через год Осимхена, действительно, ждал выход на новый уровень — переход в «Наполи» за 75 млн евро. Но Николя Пепе Виктор по стоимости все-таки обогнать на смог — «Арсенал» приобрел ивуарийца за 80 млн. Впрочем, уже летом справедливость может восторжествовать — никто не удивится, если за Осимхена заплатят требуемые 150 млн.

В «Наполи» у нигерийца тоже бывали тяжелые периоды.

В частности, в ноябре 2021 г. в столкновении с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром он получил перелом костей лица и перенес тяжелую операцию на скуле и глазнице — в его челюсть вставили 18 винтов.