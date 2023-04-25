Легенды «Баварии» довели клуб до кризиса. Кан и Салихамиджич потеряют работу из-за ошибок?

Мюнхенская «Бавария» переживает один из тяжелейших управленческих кризисов в своей современной истории. В конце марта руководство уволило главного тренера Юлиана Нагельсмана, заменив его на Томаса Тухеля. Явных поводов делать это перед важнейшим отрезком сезона не было. Однако дуэт в лице президента Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича решился на изменения. В итоге, они привели к провалу: «Бавария» не прошла «Манчестер Сити» в ¼ финала Лиги чемпионов, вылетела из Кубка Германии, а в чемпионате опустилась на второе место. Теперь под угрозой будущее самих Кана и Салихамиджича.

Немецкий голкипер и боснийский полузащитник — экс-игроки «Баварии». Кан — одна из главных легенд клуба, Салихамиджич провёл в Мюнхене девять лет и также остался в памяти болельщиков. В июле-2017 босниец получил должность спортивного директора «Баварии». Кан вошёл в совет директоров в начале 2020-го, а с июля 2021 года занял место генерального директора, сменив Карл-Хайнца Румменигге.

В начале работы оба руководителя не потрясали клуб. Главная новость, связанная с Салихамиджичем, относилась к его непростым отношениям с экс-тренером — Ханс-Дитером Фликом. Немецкие СМИ сообщали, что на решение специалиста покинуть «Баварию» во многом повлияли конфликты со спортивным директором.

Спустя время связку Кана и Салихамджича обвинили в слабом управлении клубом. «Бавария» не усиливала проблемные позиции либо выбирала неверные решения (как с подписанием Садио Мане). Также клуб сопротивлялся уходу Роберта Левандовского, у которого оставался год контракта, но он, к счастью боссов, не потерял мотивацию играть за мюнхенцев. Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман просил подписать на замену поляку Криштиану Роналду, но Кан и Салихамиджич сочли эту идею непривлекательной. «Я очень уважаю Криштиану, его успехи и его карьеру в целом. Но опять же это не было и не является темой обсуждения в контексте нашего клуба», — отмечал босниец.

А информация о конфликте Салихамиджича и Нагельсмана появилась ещё в июле 2022 года. Как сообщал Bild, руководящему составу «Баварии» ситуация напоминала начало разногласий между Салихамиджичем и Фликом. Босниец, не воспринимающий критику, периодически выставляет клуб в дурном свете своими высказываниями. Например, в октябре 2022-го он говорил, что «состав “Баварии” сексуально привлекателен для новичков».

«Основной состав нашей команды — люди старше 20 лет. У нас в команде есть несколько юных футболистов и не так уж много игроков старше 30. У “Баварии” сейчас очень хорошая возрастная структура. Это делает нас сексуально привлекательными для многих игроков, которых мы пытаемся приобрести на трансферном рынке. Они думают преимущественно о ближайших трёх-пяти годах. Они смотрят на состав потенциальной новой команды с точки зрения качества, менталитета, позиционной гибкости и возрастной структуры», — рассказывал Салихамиджич.

В январе, после ничьей с «Кёльном» (1:1) в Бундеслиге, босниец через прессу начал давить на Нагельсмана: «Мы должны понимать, что сейчас речь идёт о борьбе за чемпионство. У меня такое ощущение, что ещё не все в команде это понимают». Плюс ко всему после ЧМ-2022 произошла история с травмой голкипера Мануэля Нойера, сломавшего ногу, катаясь на лыжах.

Читайте также Тухеля могут уволить из «Баварии», если клуб не выиграет Бундеслигу

А затем «Бавария» уволила его близкого друга, тренера вратарей Тони Тапаловича, которого не хотел видеть в команде Нагельсман. Это вызвало конфликт игрока с руководством и тренером. «Это решение поразило меня. Это было тяжёлым ударом. Мне сообщило об этом руководство. Эта новость пришла из ниоткуда. И так же было для Тони. Я совсем не понял этого решения. Это будто сбило меня с ног. Этот удар пришёлся по мне, когда я и так уже лежал на земле. Я чувствовал себя так, словно у меня вырвали сердце. Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере. А я пережил многое, меня можно назвать толстокожим. Но то, что произошло сейчас, это совершенно другой уровень. Все парни во вратарской группе были словно разорваны на куски. Люди рыдали. Я думаю, этим всё сказано. Мы вратари, это команда в команде, но Тони любили все».

В публичном поле со стороны клуба про ситуацию высказался Кан, резко осудивший Нойера: «Слова Нойера об увольнении Тапаловича не соответствуют его званию капитана и ценностям “Баварии”! Кроме того, он сделал заявление в неподходящее время, потому что у нас впереди очень важные матчи. Конечно, ему было тяжело узнать об этом, мы должны принимать во внимание этот факт. Мы также осознавали это, когда объясняли ему, что данное непростое решение было лучшим для нашей команды на тот момент. Я был в подобной ситуации, но общие цели были для меня на первом месте. Это было для меня важнее, чем мои личные чувства. Именно поэтому я решил тогда не выступать публично. Мануэль сейчас сделал обратное».

Конфликт между руководством, Нагельсманом и Нойером был улажен, но в нормальное время подобные проблемы «Баварии» никогда не являлись достоянием общественности, даже если появлялись. Но Кан и Салихамиджич упустили нити управления ситуацией, позволив напряжению вылиться на всеобщее обозрение.

Затем произошла смена Нагельсмана на Тухеля. Кан объяснил её долгосрочным планированием. Немецкие СМИ сообщали, что «Бавария» и правда давно хотела заполучить Томаса, а ускорить процесс пришлось после интереса к тренеру со стороны «Тоттенхэма» и «ПСЖ».

«Мы обдумывали цели на этот сезон и на следующий, и поэтому пришли к выводу, что отпускаем Нагельсмана. Решение хорошо продумано. Это был длительный процесс, а не эмоциональная реакция. Нам не нужно обсуждать качества Тухеля, они выдающиеся. Его карьера впечатляет. Возглавлять такую ​​команду, как “ПСЖ”, очень непросто. Он вывел клуб в финал ЛЧ. В “Челси” он с самого начала был успешен, стал победителем Лиги чемпионов. Это впечатляющее резюме. Мы рады, что теперь он наш тренер». Оливер Кан гендиректор «Баварии»

Однако эксперимент не удался: пока что «Бавария» при Тухеле выступает ужасно. Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, две ничьих и три поражения. Явно не того ожидали Кан и Салихамиджич.

«Оливер и Хасан должны задать себе вопросы. Что сделано неправильно? Что сейчас не получается? Своевременно ли произошла тренерская перестановка? В конечном счёте смена тренера вообще никак не помогла! Можно утверждать, что Тухель ничего нового команде не дал, особенно с учётом поражения [от “Майнца”]. Команда вылетела из кубков. По-моему, слишком многое упускается из виду. Руководство ничего напрямую не говорит, защищается. Но сейчас они обязаны быстро всё объяснить и критически оценить себя. У команды всё плохо и в атаке, и в защите. Я не увидел бойцовского духа, силы воли. Это не команда», — отметил легенда немецкого футбола Лотар Маттеус после поражения «Баварии» во встрече с «Майнцем» (1:3). После окончания встречи президент «Баварии» Герберт Хайнер, а также Кан и Салихамиджич зашли в раздевалку, чтобы поговорить с игроками. Боссы провели там около 15 минут, о чём беседовали — можно только догадываться.

Немецкий журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «Бавария» не собирается увольнять Кана и Салихамиджича в этом сезоне, но их будущее всё равно под угрозой. Люди, ответственные за решения, отмечают, что основную ответственность за ситуацию в «Баварии» несёт именно гендиректор — он одобрял трансферы и смену тренера. Мюнхенцы рассмотрят вопрос и о будущем Салихамиджича, отвечающего за формирование состава.