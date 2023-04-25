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25 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Покер Кастельяноса принес «Жироне» победу над «Реалом»

«Реал» в гостях проиграл «Жироне» в матче 31-го тура испанской ла лиги — 2:4.

Жирона
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Источник: Reuters

Покер в составе хозяев поля оформил аргентинский форвард Валентин Кастельянос. Он стал первым игроком в 21-м веке, забившим 4 мяча мадридцам в матче ла лиги. За «Реал» по голу забили Винисиус и Лукас Васкес.

«Реал» с 65 очками занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от «Барселоны» на 11 очков. «Жирона» с 41 баллом идет на девятой строчке.

Жирона
4:2
Первый тайм: 2:1
Реал
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