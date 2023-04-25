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25 апреля, источник: Спорт-Экспресс

«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм», одержав восьмую победу в 10 последних матчах

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Фулхэм» в 33-м туре АПЛ — 1:0.

Астон Вилла
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Единственный гол на 21-й минуте забил защитник хозяев Тайрон Мингс.

Для «Астон Виллы» эта победа стала уже восьмой в 10 последних матчах АПЛ. В последний раз команда Унаи Эмери проигрывала в феврале.

Бирмингемцы набрали 54 очка и поднялись на пятое место в АПЛ, обойдя «Тоттенхэм». «Фулхэм» с 45 баллами остался на девятой строчке в турнирной таблице.

Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 1:0
Фулхэм
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