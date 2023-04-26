«Бернли» Компани выиграл Чемпионшип
Команда под руководством тренера Венсана Компани обыграла «Блэкберн» (1:0) и обеспечила себе победу в турнире за два тура до его завершения.
Бернли
Блэкберн Роверс
Команда под руководством тренера Венсана Компани обыграла «Блэкберн» (1:0) и обеспечила себе победу в турнире за два тура до его завершения.
«Бернли» набрал 95 очков в 44 матчах и находится на первом месте в Чемпионшипе. Клуб повысился в классе и будет играть в АПЛ в следующем сезоне.
В активе находящегося на второй строчке «Шеффилд Юнайтед» 82 балла после 42 игр.
Ранее стало известно, что Компани признан лучшим тренером сезона в Чемпионшипе.