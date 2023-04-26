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01:07 (мск), источник: Sports.Ru

«Бернли» Компани выиграл Чемпионшип

Команда под руководством тренера Венсана Компани обыграла «Блэкберн» (1:0) и обеспечила себе победу в турнире за два тура до его завершения.

Бернли
Блэкберн Роверс
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Источник: Reuters

«Бернли» набрал 95 очков в 44 матчах и находится на первом месте в Чемпионшипе. Клуб повысился в классе и будет играть в АПЛ в следующем сезоне.

В активе находящегося на второй строчке «Шеффилд Юнайтед» 82 балла после 42 игр.

Ранее стало известно, что Компани признан лучшим тренером сезона в Чемпионшипе.

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