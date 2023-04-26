Рыдал на «Камп Ноу», мог перейти в «Краснодар», забил четыре гола «Реалу». Кастельянос за один вечер стал звездой ла лиги

Ночь мечты

В октябре в столице Каталонии уже пели дифирамбы «Жироне», которая добилась ничьей на «Сантьяго Бернабеу» (1:1). Помощь каталонских земляков в противостоянии с Мадридом тогда воспринималась как посильный вклад поднявшейся в примеру команды в будущий чемпионский титул сине-гранатовых. Полгода спустя та же «Жирона» осчастливила всех каталонцев форменным унижением «Реала», а о нападающем бело-красных Валентине Кастельяносе во вторник вечером заговорила вся футбольная Европа.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 31, 25.04.2023, 20:30 Жирона 4 Реал 2

Четыре гола в ворота одной из лучших команд мира — грандиозное событие. Хотя и не такое, как эпический покер Роберта Левандовски в мадридские ворота в полуфинале Лиги чемпионов ровно десять лет назад — 24 апреля 2013 года.

Да и в феврале 2006-го голевая феерия Диего Милито получилась более статусной. Тогда «Сарагоса» разнесла оборону «Реала» в первом полуфинале Кубка Испании (6:1). Нынешняя же игра с турнирной точки зрения не имела судьбоносного значения ни для одной из команд. Только подобных матчей в истории сотни, а ты попробуй забить «Реалу» четыре!

И не надо кивать на то, что в воротах не было заболевшего гастроэнтеритом Тибо Куртуа. Они же не были пустыми, а с украинцем Луниным на посту номер один сливочные в этом сезоне провели не так мало игр, среди которых особняком стоит победное осеннее класико. Тогда голкипер пропустил от «Барсы» один мяч (3:1), а тут получил четыре от не самого статусного оппонента, на которого снизошло вдохновение. В ла лиге с мадридцами такого не случалось 76 лет!

«Ночь мечты! Мы играли против одного из лучших клубов в мире, и я никогда не мог себе этого представить. Наслаждаюсь нашими игроками, моей семьей, теми, кто находится в Аргентине — в Мендосе — и всегда поддерживает меня. Да, я забивал четыре гола в МЛС, но очевидно, что это разные дни. Это была мечта — забить “Реалу”, а забить им четыре невероятно», — делился эмоциями после финального свистка Кастельянос.

В одной команде с Вильей

История Кастельяноса, которого все зовут Тати, не самая типичная. Например, он никогда не играл на родине в Аргентине и даже футбольную академию заканчивал в «Универсидад де Чили». А так как в главной команде после выпуска на него особо не рассчитывали, форвард согласился на аренду в уругвайский «Торке».

Это в последние годы клуб из Монтевидео занимал высокие места в национальном первенстве и отметился в Кубке Либертадорес, а тогда Кастельянос помогал новой команде выбраться из второго дивизиона. Статистика у юноши была скромная, но его вклад в общий успех оценили и выкупили трансфер.

Как оказалось, для того, чтобы отправить на повышение в «Нью-Йорк Сити». В 2018-м Тати пришел туда как дублер знаменитого испанца Давида Вильи, а покинул в качестве второго бомбардира в истории клуба с 59 мячами. А еще выиграл «Золотую бутсу» МЛС и вместе с нынешним игроком ЦСКА Мединой привел «Сити» к чемпионскому титулу. И, кстати, тоже мог перебраться в РПЛ.

Одно время писали, что на аргентинца претендует «Краснодар». Но ни «быки», ни «Бешикташ» с «Вест Хэмом» не готовы были заплатить 10−15 миллионов долларов за футболиста, который до 20 лет не привлекал пристального внимания в Европе, а на уровне сборных отметился только в отборе на Олимпиаду-2020 (правда, тогда Тати и армейцу Гайчу было непросто выйти из тени будущего чемпиона мира Хулиана Альвареса). А в Южной Америке местные гранды вроде «Палмейраса» и «Ривер Плейт» не предлагали за Кастельяноса более четырех миллионов долларов.

Благословение Гвардиолы

Но всем было очевидно, что американскую лигу Тати перерос. Да и сам он признавался: переезд в Европу — его давняя мечта, а слухи об интересе клубов Старого Света — мотивация. Как и слова Хосепа Гвардиолы, с которым Кастельянос как-то сфотографировался в раздевалке «Сити». Пеп тогда приехал на матч команды, которую тренировал его бывший ассистент Доменек Торрент, и заодно коротко пообщался с футболистами.

Время спустя Гвардиола заявил, что Кастельянос готов к переезду в Европу, после чего сам футболист в интервью Transfermarkt признался: «Очень приятно, что один из лучших тренеров в мире говорит обо мне. Это мотивирует меня продолжать усердно работать и улучшать свою игру».

А в итоге на выручку Кастельяносу пришла система Сity Football Group, в которую входят «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Этой кампании принадлежат 47 процентов акций «Жироны», куда аргентинского форварда отдали в аренду. Для начала — попробовать себя в европейском футболе, а при удачных раскладах поднять свою стоимость до уровня пожеланий «Нью-Йорка».

Получалось с переменным успехом. До исторической игры с «Реалом» Тати забивал в основном таким же середнякам вроде «Хетафе» и «Эльче». Самым статусным пострадавшим был «Реал Сосьедад». Кастельянос переживал из-за безголевых серий, но при этом признавался, что получает удовольствие, когда ради команды нужно пахать в прессинге. При этом схема с одним форвардом подразумевала конкуренцию с легендой «Жироны» — бывшим нападающим сборной Уругвая Стуани.

Полторы недели назад все было грустно. На «Камп Ноу» Кастельянос вышел один на один, но промахнулся, хотя мог отдать мяч находившемуся в лучшей позиции одноклубнику. И когда команда праздновала в раздевалке боевую ничью с будущим чемпионом (0:0), Тати в углу не мог сдержать слез, а успокаивал его голкипер Гассанига.

Спустя несколько часов из-за многочисленных оскорблений Кастельяносу пришлось закрыть или удалить свои профили в соцсетях. «Я рад за него. Я сказал ему успокоиться, что это его первый сезон в Европе», — вспоминал после победы над «Реалом» ту историю тренер «Жироны» Мичел. Тати те слова услышал и отреагировал так, что мечта остаться в Европе теперь точно реализуется.

И, скорее всего, уже не в нынешней команде, хотя еще недавно форвард говорил о готовности играть здесь долгие годы. Еще в январе Кастельяносом интересовался обладающий уникальной способностью находить и развивать игроков «Брайтон». Теперь могут пригласить в клуб статусом выше, откуда станет ближе мечта о сборной Аргентины. Там, где капитан — Месси, который забивал «Реалу» три мяча, но четыре — никогда.