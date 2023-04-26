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17:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» предлагает «Наполи» обмен Мане на Осимхена

«Бавария» рассматривает обмен вингера Садио Мане на нападающего «Наполи» Виктора Осимхена с доплатой. Об этом сообщает Sky Sports.

Бавария
Наполи
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Источник: Reuters

Мюнхенский клуб надеется подписать нападающего этим летом. Приоритетным вариантом является форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Однако ценник в 150 миллионов евро за трансфер нигерийца смущает многие клубы, в том числе и «Баварию». По сообщению источника, мюнхенцы рассматривают предложение об обмене Осимхена на Мане, чтобы снизить сумму сделки.

24-летний Осимхен забил 26 голов и отдал 5 результативных передач в 32 матчах этого сезона.
31-летний Мане в 34 играх отличился 12 голами и 5 голевыми передачами.

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