«Бавария» предлагает «Наполи» обмен Мане на Осимхена

Мюнхенский клуб надеется подписать нападающего этим летом. Приоритетным вариантом является форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Однако ценник в 150 миллионов евро за трансфер нигерийца смущает многие клубы, в том числе и «Баварию». По сообщению источника, мюнхенцы рассматривают предложение об обмене Осимхена на Мане, чтобы снизить сумму сделки.