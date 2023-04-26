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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Два игрока «Барселоны» отказались от снижения зарплат. Они объяснили это решение

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен и полузащитник команды Франк Кессье отказались от предложения клуба снизить зарплаты.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает журналист Иван Сан Антонио в «Твиттере».

По сведениям источника, футболисты понимают финансовые трудности команды, но не хотят идти на подобный шаг, так как стали игроками «Барселоны» лишь летом 2022 года на правах свободных агентов. Тогда им пришлось отказаться от более выгодных предложений, чтобы оказаться в испанском клубе.

27-летний Кристенсен из-за травм пропустил 12 матчей за «Барселону». На его счету результативная передача в 25 встречах.

26-летний Кессье перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года. В 37 матчах ивуарийский полузащитник забил три гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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