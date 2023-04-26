Два игрока «Барселоны» отказались от снижения зарплат. Они объяснили это решение

Об этом сообщает журналист Иван Сан Антонио в «Твиттере».

По сведениям источника, футболисты понимают финансовые трудности команды, но не хотят идти на подобный шаг, так как стали игроками «Барселоны» лишь летом 2022 года на правах свободных агентов. Тогда им пришлось отказаться от более выгодных предложений, чтобы оказаться в испанском клубе.

27-летний Кристенсен из-за травм пропустил 12 матчей за «Барселону». На его счету результативная передача в 25 встречах.