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19:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о продвижении переговоров Месси с «Барселоной»

Стало известно о продвижении переговоров аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с «Барселоной».

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Источник: Reuters

По информации Managing Barca, в каталонском клубе уверены, что подписание вот-вот завершится. Уточняется, что игроки команды поддержали возвращение форварда.

20 апреля появилась информация, что «Барселона» хочет подписать контракт с форвардом на один или два года. 23 апреля sport.es сообщил, что аргентинец прилетел в Испанию и встретился с бывшими партнерами по каталонской команде.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023-го с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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