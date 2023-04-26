Стало известно о продвижении переговоров Месси с «Барселоной»

20 апреля появилась информация, что «Барселона» хочет подписать контракт с форвардом на один или два года. 23 апреля sport.es сообщил, что аргентинец прилетел в Испанию и встретился с бывшими партнерами по каталонской команде.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023-го с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.