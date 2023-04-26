За всё время работы Гвардиолы в «Сити» команда ни разу не уступала «Арсеналу»

В этих играх «горожане» ни разу не проиграли (12 побед и одна ничья).

Во вторник, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится встреча лидеров чемпионата Англии: «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом». Игра начнётся в 22:00.

Центральный матч 33-го тура может сыграть важную роль в борьбе за чемпионство. На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, набрав 75 очков в 32 играх. Подопечные Гвардиолы отстают от «канониров» на пять очков, однако имеют две игры в запасе.

«Манчестер Сити» пропустил домашнюю игру 28-го тура с «Вест Хэмом», а также выездную встречу 32-го тура с «Брайтоном».