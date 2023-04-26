«Барселона» может продать Рафинью, чтобы подписать Месси

Интерес к игроку проявляют «Арсенал», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», сообщает AS.

По информации источника, руководство «Барсы» делится на тех, кто считает Рафинью сильным вингером, и тех, кто полагает, что он не оправдал ожиданий.

Сине-гранатовые не спешат продать бразильца, однако готовы рассмотреть предложения «Арсенала», «Тоттенхэма» или «Ньюкасла», если они будут соответствовать рыночной ситуации. Стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermrkt, — € 50 млн.