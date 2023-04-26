Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ноттингем Форест
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Мальорка
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Альмерия
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Эльче
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Барселона
Все события
21:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» может продать Рафинью, чтобы подписать Месси

«Барселона» может продать своего вингера Рафинью в один из английских клубов, чтобы подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Интерес к игроку проявляют «Арсенал», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», сообщает AS.

По информации источника, руководство «Барсы» делится на тех, кто считает Рафинью сильным вингером, и тех, кто полагает, что он не оправдал ожиданий.

Сине-гранатовые не спешат продать бразильца, однако готовы рассмотреть предложения «Арсенала», «Тоттенхэма» или «Ньюкасла», если они будут соответствовать рыночной ситуации. Стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermrkt, — € 50 млн.

Сообщается, что вырученные деньги от продажи Рафиньи будут использованы для того, чтобы зарегистрировать форварда Лионеля Месси в случае его подписания в качестве свободного агента.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Третий брат Емельяненко получил жуткого соперника в дебютном бою
Скандал из-за выдуманного интервью с Шумахером: что же там написали
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь