«Манчестер Сити» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ
Сегодня, 26 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Сегодня, 26 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Стоунз, Родриго, Де Брёйне, Гюндоган, Силва, Грилиш, Холанд.
«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Жезус, Мартинелли.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Де Брёйне, Грилиш и Холанд. Единственный мяч в составе «Арсенала» забил Сака.
«Арсенал» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 32 турах. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, заработав 70 очков после 30 встреч.