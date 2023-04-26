«Манчестер Сити» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ

Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Стоунз, Родриго, Де Брёйне, Гюндоган, Силва, Грилиш, Холанд.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Жезус, Мартинелли.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Де Брёйне, Грилиш и Холанд. Единственный мяч в составе «Арсенала» забил Сака.