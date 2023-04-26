«Атлетико» уверенно обыграл «Мальорку» и продолжил погоню за «Реалом»

Команды играли на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Пулидо. Матч завершился волевой победой мадридцев — 3:1.

Матия Настасич на 20-й минуте игры вывел гостей вперёд. Однако «матрасники» усилиями Де Пауля ещё до перерыва сумели сравнять счёт.

Спустя две минуты после начала второй половины Альваро Мората забил гол с передачи Науэля Молины.

На 77-й минуте встречи Янник Феррера Карраско увеличил преимущество мадридцев — 3:1. До финального свистка счёт остался неизменным.

В матче первого круга «Атлетико» на выезде уступил «Мальорке» со счётом 0:1.