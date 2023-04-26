«Ноттингем» покинул зону вылета, обыграв «Брайтон»

Счёт в игре на 38-й минуте открыл полузащитник «чаек» Факундо Буонанотте. В добавленное к первому тайму время Паскаль Гросс отправил мяч в свои ворота, счёт на табло стал равным. На 69-й минуте Данило после передачи Тайво Авонийи вывел «лесников» вперёд. На последних минутах игры Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти и установил итоговый счёт на табло.