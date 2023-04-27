Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Райо Вальекано
Барселона
20
Футбол. Зарубежный
26.04
Манчестер Сити
Арсенал
41
Футбол. Зарубежный
26.04
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
26.04
Челси
Брентфорд
02
Футбол. Зарубежный
26.04
Ноттингем Форест
Брайтон
31
Футбол. Зарубежный
26.04
Атлетико
Мальорка
31
Футбол. Зарубежный
26.04
Хетафе
Альмерия
12
Все события
00:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» потерпел очередное поражение. На этот раз от «Брентфорда» в чемпионате

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Брентфордом».

Челси
БрентфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли.

Несмотря на отсутствие изобилия голевых моментов, «Брентфорд» сумел добыть победу в гостевой игре с «Челси». На 37-й минуте матча мяч рикошетом от защитника лондонцев Сесара Аспиликуэты влетел в ворота Кепы Аррисабалаги после розыгрыша углового. Во второй половине «Брентфорд» сумел удвоить преимущество в счёте: на 78-й минуте точным ударом отметился Брайан Мбемо.

Таким образом, подопечные Томаса Франка обыграли «Челси» и набрали три очка. Это уже пятое поражение синих в пяти матчах при Фрэнке Лэмпарде.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Челси» также не сумел обыграть «Брентфорд» в выездном матче — 0:0.

Лондонцы занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 32 матчей. «Брентфорд» располагается на девятой строчке, заработав 47 очков после 33 игр.

Челси
0:2
Первый тайм: 0:1
Брентфорд
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Третий брат Емельяненко получил жуткого соперника в дебютном бою
Скандал из-за выдуманного интервью с Шумахером: что же там написали
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь