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00:13 (мск), источник: ТАСС

«Интер» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Кубка Италии по футболу

В финале миланский клуб встретится с победителем противостояния между «Фиорентиной» и «Кремонезе».

Ювентус
Интер
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Источник: Reuters

ТАСС, 26 апреля. Миланский «Интер» со счетом 1:0 обыграл туринский «Ювентус» в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу и вышел в финал турнира. Встреча прошла в среду.

Мяч на 15-й минуте забил Федерико Димарко. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

В финале «Интер» встретится с победителем противостояния между «Фиорентиной» и «Кремонезе». Первая встреча завершилась гостевой победой «Фиорентины» со счетом 2:0, ответная игра пройдет 27 апреля. Решающий матч Кубка Италии состоится 24 мая на Олимпийском стадионе в Риме.

«Интер» является действующим обладателем Кубка Италии, всего команда выигрывала турнир восемь раз. Рекордсменом по количеству титулов является «Ювентус» — 14. «Фиорентина» побеждала в турнире шесть раз, в последний раз — в 2001 году.

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