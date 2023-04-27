«Интер» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Кубка Италии по футболу
В финале миланский клуб встретится с победителем противостояния между «Фиорентиной» и «Кремонезе».
ТАСС, 26 апреля. Миланский «Интер» со счетом 1:0 обыграл туринский «Ювентус» в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу и вышел в финал турнира. Встреча прошла в среду.
Мяч на 15-й минуте забил Федерико Димарко. Первая игра завершилась со счетом 1:1.
В финале «Интер» встретится с победителем противостояния между «Фиорентиной» и «Кремонезе». Первая встреча завершилась гостевой победой «Фиорентины» со счетом 2:0, ответная игра пройдет 27 апреля. Решающий матч Кубка Италии состоится 24 мая на Олимпийском стадионе в Риме.
«Интер» является действующим обладателем Кубка Италии, всего команда выигрывала турнир восемь раз. Рекордсменом по количеству титулов является «Ювентус» — 14. «Фиорентина» побеждала в турнире шесть раз, в последний раз — в 2001 году.