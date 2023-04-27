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01:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» в гостях уступила «Райо Вальекано»

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Барселона».

Райо Вальекано
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра проходила в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko. Итоговый счёт матча — 2:1 в пользу «Райо Вальекано».

Хозяева открыли счёт в матче на 19-й минуте усилиями Альваро Гарсии, который поразил дальний угол ворот тер Штегена из пределов штрафной. В начале второго тайма «Райо Вальекано» удвоил преимущество. Отличился Франсиско Гарсия, реализовавший выход один на один с голкипером.

Ближе к концовке матча «Барселона» усилиями Роберта Левандовского сократила отставание в счёте до минимального, однако добыть хотя бы одно очко в оставшееся время каталонцы не смогли.

«Барселона» продолжает возглавлять таблицу испанской Ла Лиги, набрав 76 очков после 31 тура. «Райо Вальекано» поднялся на девятую строчку, заработав 43 очка после 31 тура.

Райо Вальекано
2:1
Первый тайм: 1:0
Барселона
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