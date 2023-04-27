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11:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хави высказался о поражении «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу с «Райо Вальекано» заявил, что игроки его команды должны понять, что турнир еще не выигран.

Барселона
Райо ВальеканоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Анализируя матч, могу сказать, что мы не очень хорошо играли, нам было некомфортно, мы знали, что будет трудная игра. Мы не реализовали свои моменты. Вторым голом они наказали нас. Мы боролись до самого конца, но “Райо” заслуженно победил. Нас расстраивает это поражение, но в чемпионате осталось играть на один тур меньше. Послание футболистам простое — многое еще впереди, лига не выиграна. Побеждать тяжело, каждый выездной матч — это война», — цитирует Хави As.

«Барселона» с 76 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. «Сине-гранатовые» прервали семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Испании.

Райо Вальекано
2:1
Первый тайм: 1:0
Барселона
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