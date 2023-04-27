Хави высказался о поражении «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано»

«Анализируя матч, могу сказать, что мы не очень хорошо играли, нам было некомфортно, мы знали, что будет трудная игра. Мы не реализовали свои моменты. Вторым голом они наказали нас. Мы боролись до самого конца, но “Райо” заслуженно победил. Нас расстраивает это поражение, но в чемпионате осталось играть на один тур меньше. Послание футболистам простое — многое еще впереди, лига не выиграна. Побеждать тяжело, каждый выездной матч — это война», — цитирует Хави As.