АПЛ превращается в чемпионат одной команды. Почему доминирование «Ман Сити» — это плохо
Кажется, противостоять «МС» может только сама лига.
Кажется, противостоять «МС» может только сама лига.
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Арсенал» — 4:1 и теперь почти нет сомнений в том, что именно команда Пепа Гвардиолы станет чемпионом Англии. По потерянным очкам «Сити» опережает «канониров» на пять баллов («МС» осталось сыграть семь матчей, лондонцам — пять). Разница мячей — а это первый дополнительный показатель в случае равенства очков — тоже значительно лучше: +53 против +40. Но главное, что качество футбола, который в последние недели демонстрирует «Сити», убедительнее всяких арифметических выкладок.
После разгрома на «Этихаде» (а это был разгром, прежде всего, по сути, а не из-за пресловутой разницы в три гола в итоговом счете), на «Арсенале», понятное дело, знатно потоптались: испугались, недозрели, профукали титул и так далее. Матч против «Сити» и правда получился ужасным, как и последние результаты, но в данном случае хочется немного поработать адвокатом «канониров».
1) Согласно метрикам Understat, «Арсенал» в реальности набрал на 10,48 очка больше xPTS, то есть ожидаемых баллов. Другими словами, лондонцы идут в таблице лучше, чем заслуживают по качеству игры. Поэтому спад в последних турах — логичная штука, рано или поздно реальность должна была начать кореллироваться с математической моделью.
2) В любом случае это лучший сезон «Арсенала» за много лет, и ниже второго места команда Микеля Артеты точно не опустится. Последний раз в топ-2 «канониры» финишировали в сезоне-2015/16, в чемпионский год «Лестера». Только тогда «Арсенал» набрал 71 очко, сейчас уже 75.
3) В нынешнем чемпионате «Арсенал» идет примерно на 86 очков (простая арифметическая пропорция с округлением в меньшую сторону). Чтобы было понятно, насколько это круто, приведу следующие цифры: в XXI веке (то есть начиная с сезона-2000/01) «канониры» лишь четыре раза набирали больше 80 очков — в чемпионские сезоны-2002 (87) и 2004 (90), а также в 2005-м (83) и 2008-м (83). Чисто теоретически сейчас есть шанс повторить лучший результат, показанный легендарными «Непобедимыми» Арсена Венгера.
Более того, с 86 очками «Арсенал» стал бы чемпионом Англии в 2001, 2003, 2011 и 2016-м годах, а в 2010, 2014 и 2021-м пришлось бы считать разницу мячей: в те сезоны выигрывавшие титул «Челси» и «МС» тоже набрали 86 баллов.
4) То есть это не «Арсенал» провалился на финише, это просто «Сити» настолько силен и стабилен. За предыдущие шесть лет при Гвардиоле «МС» только раз не добрался до рубежа в 80 очков — в первый год испанца, зато трижды пробивал отметку в 90 баллов, а однажды, в 2018-м, добрался до 100.
5) Что касается разговоров, что, мол, такого шанса у «Арсенала» может и не быть, то это рассуждения ни о чем и обычное словоблудие. Этого никто не может знать. Возможно, это история «Ливерпуля» — 2014, который упустил титул с тем самым падением Стивена Джеррарда и потом полетел вниз. Или же история «Ливерпуля» — 2019, который в том сезон опережал «Сити» на семь очков, позволил себя догнать, в итоге остался вторым, но на следующий год все же стал чемпионом. Учитывая, что «Арсенал» — молодая и прогрессирующая команда, второй вариант лично мне как-то ближе.
Но это предположения. Пока же можно констатировать, что нынешний «МС» — одна из самых доминирующих команда в истории АПЛ. Если не случится ничего экстраординарного и «Сити» доберется до титула, то это будет пятое чемпионство за шесть лет (и третье подряд). Случай не уникальный: у соседей из «МЮ» была такая же серия — пять титулов с 1996-го по 2001-й, включая три подряд (1999−2001). Были у «Юнайтед» и две серии из четырех титулов за пять лет за сравнительно небольшой промежуток — 1993−1997 и 1999−2003.
В еще старом первом дивизионе, во второй половине 1970-х и в 1980-е доминировал «Ливерпуль». Там тоже было пять чемпионств за шесть лет (1979−1984) и, как и у «МЮ», дважды по четыре титула за пять лет (1976−1980, 1982−1986).
Но те «Ливерпуль» Билла Шенкли/Боба Пейсли и «МЮ» Алекса Фергюсона — в принципе, одни из самых великих команд-династий в истории английского футбола, и теперь «МС» Пепа Гвардиолы официально становится в один ряд с легендами.
Это круто, но есть нюанс. Последнее десятилетие мы наблюдали, как в больших европейских лигах доминирует одна команда. «ПСЖ» во Франции, «Ювентус» в Италии, «Бавария» в Германии забирали титул за титулом. И это никому особенно не нравилось — все хотят конкуренции и интриги, тогда как доминирование одной команды утомляет. В конце концов, это банально труднее продавать зрителю, а в этом и есть главная цель любой спортивной организации. Кому охота в 10-й раз кряду смотреть, как «Бавария» забирает серебряную салатницу или в 15-й раз подряд наблюдать за серией СКА — ЦСКА, как это происходит в КХЛ?
Что-то похожее сейчас, кажется, начинается и в АПЛ. Шести титулов за семь лет и четырех титулов подряд еще никто в Англии не брал, но если все же попробовать спрогнозировать будущий сезон, то «Сити» имеет все шансы это сделать. Не только из-за собственной силы, но и из-за весьма вероятного отсутствия серьезной конкуренции.
Да, может остаться на этом уровне и даже прибавить «Арсенал». Да, Эрик тен Хаг проделывает хорошую работу в «МЮ», но тут есть неопределенность с будущим клуба (продадут или нет, видимо, все же нет) и, соответственно, с управленческим блоком и трансферным бюджетом на лето. «Ливерпуль»? Красные нуждаются в перестройке, это говорит даже Юрген Клопп, но вероятное отсутствие Лиги чемпионов и денег от нее, скорее всего, серьезно скорректируют трансферные планы на лето. Джуда Беллингема в Мерсисайде точно можно не ждать. «Тоттенхэм»? Нет ни тренера, ни спортивного директора, ни концепции на будущее. «Челси»? Без комментариев. «Ньюкасл»? Эдди Хау большой молодец, но пока рано замахиваться на титул.
В итоге главным конкурентом «Сити» может стать сама АПЛ. Речь об обвинениях клуба в нарушении финансового fair play, которые прогремели в конце января. Как долго будут идти разбирательства — непонятно, а спектр возможного наказания широкий — от денежного штрафа до понижения в классе. Вариант со снятием очков тоже есть. Вполне себе способ оживить интригу.
Дмитрий Гирин