АПЛ превращается в чемпионат одной команды. Почему доминирование «Ман Сити» — это плохо

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Арсенал» — 4:1 и теперь почти нет сомнений в том, что именно команда Пепа Гвардиолы станет чемпионом Англии. По потерянным очкам «Сити» опережает «канониров» на пять баллов («МС» осталось сыграть семь матчей, лондонцам — пять). Разница мячей — а это первый дополнительный показатель в случае равенства очков — тоже значительно лучше: +53 против +40. Но главное, что качество футбола, который в последние недели демонстрирует «Сити», убедительнее всяких арифметических выкладок.

После разгрома на «Этихаде» (а это был разгром, прежде всего, по сути, а не из-за пресловутой разницы в три гола в итоговом счете), на «Арсенале», понятное дело, знатно потоптались: испугались, недозрели, профукали титул и так далее. Матч против «Сити» и правда получился ужасным, как и последние результаты, но в данном случае хочется немного поработать адвокатом «канониров».

1) Согласно метрикам Understat, «Арсенал» в реальности набрал на 10,48 очка больше xPTS, то есть ожидаемых баллов. Другими словами, лондонцы идут в таблице лучше, чем заслуживают по качеству игры. Поэтому спад в последних турах — логичная штука, рано или поздно реальность должна была начать кореллироваться с математической моделью.

2) В любом случае это лучший сезон «Арсенала» за много лет, и ниже второго места команда Микеля Артеты точно не опустится. Последний раз в топ-2 «канониры» финишировали в сезоне-2015/16, в чемпионский год «Лестера». Только тогда «Арсенал» набрал 71 очко, сейчас уже 75.

3) В нынешнем чемпионате «Арсенал» идет примерно на 86 очков (простая арифметическая пропорция с округлением в меньшую сторону). Чтобы было понятно, насколько это круто, приведу следующие цифры: в XXI веке (то есть начиная с сезона-2000/01) «канониры» лишь четыре раза набирали больше 80 очков — в чемпионские сезоны-2002 (87) и 2004 (90), а также в 2005-м (83) и 2008-м (83). Чисто теоретически сейчас есть шанс повторить лучший результат, показанный легендарными «Непобедимыми» Арсена Венгера.

Более того, с 86 очками «Арсенал» стал бы чемпионом Англии в 2001, 2003, 2011 и 2016-м годах, а в 2010, 2014 и 2021-м пришлось бы считать разницу мячей: в те сезоны выигрывавшие титул «Челси» и «МС» тоже набрали 86 баллов.

4) То есть это не «Арсенал» провалился на финише, это просто «Сити» настолько силен и стабилен. За предыдущие шесть лет при Гвардиоле «МС» только раз не добрался до рубежа в 80 очков — в первый год испанца, зато трижды пробивал отметку в 90 баллов, а однажды, в 2018-м, добрался до 100.

5) Что касается разговоров, что, мол, такого шанса у «Арсенала» может и не быть, то это рассуждения ни о чем и обычное словоблудие. Этого никто не может знать. Возможно, это история «Ливерпуля» — 2014, который упустил титул с тем самым падением Стивена Джеррарда и потом полетел вниз. Или же история «Ливерпуля» — 2019, который в том сезон опережал «Сити» на семь очков, позволил себя догнать, в итоге остался вторым, но на следующий год все же стал чемпионом. Учитывая, что «Арсенал» — молодая и прогрессирующая команда, второй вариант лично мне как-то ближе.

Но это предположения. Пока же можно констатировать, что нынешний «МС» — одна из самых доминирующих команда в истории АПЛ. Если не случится ничего экстраординарного и «Сити» доберется до титула, то это будет пятое чемпионство за шесть лет (и третье подряд). Случай не уникальный: у соседей из «МЮ» была такая же серия — пять титулов с 1996-го по 2001-й, включая три подряд (1999−2001). Были у «Юнайтед» и две серии из четырех титулов за пять лет за сравнительно небольшой промежуток — 1993−1997 и 1999−2003.

В еще старом первом дивизионе, во второй половине 1970-х и в 1980-е доминировал «Ливерпуль». Там тоже было пять чемпионств за шесть лет (1979−1984) и, как и у «МЮ», дважды по четыре титула за пять лет (1976−1980, 1982−1986).

Но те «Ливерпуль» Билла Шенкли/Боба Пейсли и «МЮ» Алекса Фергюсона — в принципе, одни из самых великих команд-династий в истории английского футбола, и теперь «МС» Пепа Гвардиолы официально становится в один ряд с легендами.

Читайте также Холанд установил рекорд по голам за сезон АПЛ с 20 клубами

Это круто, но есть нюанс. Последнее десятилетие мы наблюдали, как в больших европейских лигах доминирует одна команда. «ПСЖ» во Франции, «Ювентус» в Италии, «Бавария» в Германии забирали титул за титулом. И это никому особенно не нравилось — все хотят конкуренции и интриги, тогда как доминирование одной команды утомляет. В конце концов, это банально труднее продавать зрителю, а в этом и есть главная цель любой спортивной организации. Кому охота в 10-й раз кряду смотреть, как «Бавария» забирает серебряную салатницу или в 15-й раз подряд наблюдать за серией СКА — ЦСКА, как это происходит в КХЛ?

Что-то похожее сейчас, кажется, начинается и в АПЛ. Шести титулов за семь лет и четырех титулов подряд еще никто в Англии не брал, но если все же попробовать спрогнозировать будущий сезон, то «Сити» имеет все шансы это сделать. Не только из-за собственной силы, но и из-за весьма вероятного отсутствия серьезной конкуренции.

Да, может остаться на этом уровне и даже прибавить «Арсенал». Да, Эрик тен Хаг проделывает хорошую работу в «МЮ», но тут есть неопределенность с будущим клуба (продадут или нет, видимо, все же нет) и, соответственно, с управленческим блоком и трансферным бюджетом на лето. «Ливерпуль»? Красные нуждаются в перестройке, это говорит даже Юрген Клопп, но вероятное отсутствие Лиги чемпионов и денег от нее, скорее всего, серьезно скорректируют трансферные планы на лето. Джуда Беллингема в Мерсисайде точно можно не ждать. «Тоттенхэм»? Нет ни тренера, ни спортивного директора, ни концепции на будущее. «Челси»? Без комментариев. «Ньюкасл»? Эдди Хау большой молодец, но пока рано замахиваться на титул.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау | Источник: Reuters

В итоге главным конкурентом «Сити» может стать сама АПЛ. Речь об обвинениях клуба в нарушении финансового fair play, которые прогремели в конце января. Как долго будут идти разбирательства — непонятно, а спектр возможного наказания широкий — от денежного штрафа до понижения в классе. Вариант со снятием очков тоже есть. Вполне себе способ оживить интригу.