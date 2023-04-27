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27 апреля, источник: Спорт-Экспресс

«Ньюкасл» в гостях разгромил «Эвертон»

«Ньюкасл» в гостях разгромил «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 1:4.

Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
БорнмутЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе гостей отметились Каллам Уилсон, Жоэлинтон, Каллам Уилсон и Джейкоб Мерфи. За «Эвертон» забил Дуайт Макнил.

«Ньюкасл» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 62 очка за 32 матча. «Эвертон» занимает 19-е место с 28 очками.

«Борнмут» в гостях одержал победу над «Саутгемптоном» — 1:0. Автором единственного гола стал Маркус Тавернье.

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Эвертон
1:4
Первый тайм: 0:1
Ньюкасл Юнайтед
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