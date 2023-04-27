«Ньюкасл» в гостях разгромил «Эвертон»

В составе гостей отметились Каллам Уилсон, Жоэлинтон, Каллам Уилсон и Джейкоб Мерфи. За «Эвертон» забил Дуайт Макнил.

«Ньюкасл» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 62 очка за 32 матча. «Эвертон» занимает 19-е место с 28 очками.