«Ньюкасл» в гостях разгромил «Эвертон»
«Ньюкасл» в гостях разгромил «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 1:4.
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«Ньюкасл» в гостях разгромил «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 1:4.
В составе гостей отметились Каллам Уилсон, Жоэлинтон, Каллам Уилсон и Джейкоб Мерфи. За «Эвертон» забил Дуайт Макнил.
«Ньюкасл» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 62 очка за 32 матча. «Эвертон» занимает 19-е место с 28 очками.
«Борнмут» в гостях одержал победу над «Саутгемптоном» — 1:0. Автором единственного гола стал Маркус Тавернье.