«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия).
На седьмой минуте Джейдон Санчо откликнулся на точный пас Маркуса Рашфорда и открыл счёт в матче. За минуту до конца первой половины встречи Рашфорд отличился с передачи Бруну Фернандеша и удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед».
На 56-й минуте встречи защитник «шпор» Педро Порро отквитал один мяч. За десять минут до конца основного времени матча «Тоттенхэм» сравнял счёт усилиями Сон Хын Мина. Матч так и завершился — боевая ничья 2:2.
«Тоттенхэм» располагается на пятом месте в таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка в 33 турах. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, идёт на четвёртом месте, заработав 60 очков после 31 встречи.