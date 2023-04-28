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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Тоттенхэм Хотспур
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия).

На седьмой минуте Джейдон Санчо откликнулся на точный пас Маркуса Рашфорда и открыл счёт в матче. За минуту до конца первой половины встречи Рашфорд отличился с передачи Бруну Фернандеша и удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед».

На 56-й минуте встречи защитник «шпор» Педро Порро отквитал один мяч. За десять минут до конца основного времени матча «Тоттенхэм» сравнял счёт усилиями Сон Хын Мина. Матч так и завершился — боевая ничья 2:2.

«Тоттенхэм» располагается на пятом месте в таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка в 33 турах. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, идёт на четвёртом месте, заработав 60 очков после 31 встречи.

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Тоттенхэм Хотспур
2:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Юнайтед
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