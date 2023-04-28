«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия).

На седьмой минуте Джейдон Санчо откликнулся на точный пас Маркуса Рашфорда и открыл счёт в матче. За минуту до конца первой половины встречи Рашфорд отличился с передачи Бруну Фернандеша и удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед».

На 56-й минуте встречи защитник «шпор» Педро Порро отквитал один мяч. За десять минут до конца основного времени матча «Тоттенхэм» сравнял счёт усилиями Сон Хын Мина. Матч так и завершился — боевая ничья 2:2.