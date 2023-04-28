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00:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фиорентина» сыграет с «Интером» в финале Кубка Италии

«Фиорентина» сыграет с «Интером» в финале Кубка Италии после ничьей с «Кремонезе».

Фиорентина
Интер
КремонезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Фиорентина» сыграла вничью с «Кремонезе» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии по футболу.

Встреча во Флоренции завершилась со счетом 0:0.

Первая полуфинальная игра команд завершилась победой «Фиорентины» со счетом 2:0. По сумме двух матчей клуб из Флоренции вышел в финал турнира, где сыграет с «Интером». Решающий матч турнира пройдет 24 мая в Риме.

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