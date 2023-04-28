«Фиорентина» сыграет с «Интером» в финале Кубка Италии
«Фиорентина» сыграет с «Интером» в финале Кубка Италии после ничьей с «Кремонезе».
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«Фиорентина» сыграет с «Интером» в финале Кубка Италии после ничьей с «Кремонезе».
«Фиорентина» сыграла вничью с «Кремонезе» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии по футболу.
Встреча во Флоренции завершилась со счетом 0:0.
Первая полуфинальная игра команд завершилась победой «Фиорентины» со счетом 2:0. По сумме двух матчей клуб из Флоренции вышел в финал турнира, где сыграет с «Интером». Решающий матч турнира пройдет 24 мая в Риме.