«Фиорентина» сыграет с «Интером» в финале Кубка Италии

«Фиорентина» сыграла вничью с «Кремонезе» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии по футболу.

Первая полуфинальная игра команд завершилась победой «Фиорентины» со счетом 2:0. По сумме двух матчей клуб из Флоренции вышел в финал турнира, где сыграет с «Интером». Решающий матч турнира пройдет 24 мая в Риме.