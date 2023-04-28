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17:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» отказал «Челси» в обмене Онана на Кепу, они хотят двух других игроков

«Интер» не принял предложение «Челси» об обмене вратаря Андре Онана на голкипера лондонцев Кепу Аррисабалагу. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Интер
Челси
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Источник: Reuters

Ранее появилась информация, что лондонцы предложили за 27-летнего камерунского футболиста права на Аррисабалагу и денежную компенсацию. Однако «Интер» не интересует подписание Кепы: они хотят взамен защитника Трево Чалобу или полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.

28-летний Кепа присоединился к «Челси» летом 2018 года, лондонцы заплатили за него € 80 млн. В этом сезоне испанец отыграл 23 матча в АПЛ и пропустил 21 мяч. Онана, присоединившийся к «Интеру» на правах свободного агента прошлым летом, провёл 20 матчей в Серии А и пропустил 18 мячей.

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