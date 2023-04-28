«Интер» отказал «Челси» в обмене Онана на Кепу, они хотят двух других игроков

Ранее появилась информация, что лондонцы предложили за 27-летнего камерунского футболиста права на Аррисабалагу и денежную компенсацию. Однако «Интер» не интересует подписание Кепы: они хотят взамен защитника Трево Чалобу или полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.

28-летний Кепа присоединился к «Челси» летом 2018 года, лондонцы заплатили за него € 80 млн. В этом сезоне испанец отыграл 23 матча в АПЛ и пропустил 21 мяч. Онана, присоединившийся к «Интеру» на правах свободного агента прошлым летом, провёл 20 матчей в Серии А и пропустил 18 мячей.