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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хави: «“Барселоне” не хватало Дембеле. В мире единицы таких, как он»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возвращении в команду форварда Усмана Дембеле.

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Источник: AP 2022

25-летний француз, пропустивший три месяца из-за травмы, должен принять участие в игре с «Бетисом», которая состоится 29 апреля.

«Нам не хватало Усмана. Он лучший в том, что что касается игры один на один. В мире единицы таких, как он. Спросите крайних защитников ла лиги, кто их фаворит. Дембеле — игрок с невероятной скоростью, который умеет делать разницу. Логично, что нам не хватало такого футболиста. Травма, которую получил Дембеле, была в той области, которая трудно восстанавливается. Но сейчас он в порядке и счастлив. Посмотрим, выйдет ли он в старте или на замену, но его возвращение — очень важная новость для нас», — приводит слова Хави Goal.

В текущем сезоне Дембеле сыграл 28 матчей за «Барселону», забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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