Так в Англии еще никого не унижали! Этот африканец поставил соперников на колени своей обводкой: шейхи довольны!
Видео шедевра внутри.
Видео шедевра внутри.
Пока вся Англия в мидуик наблюдала за избиением «Арсенала» в Манчестере, в четверге в АПЛ случился такой же жесткий разгром в Ливерпуле. «Ньюкасл» приехал к «Эвертону» и размазал его 4:1.
Гости доминировали над хозяевами всю игру, а последний гол, забитый ими, стал не просто гвоздем в крышку гроба, а настоящим унижением.
На 81-й минуте шведский нападающий эретрийского происхождения Александре Исак включил «режим бога» и устроил что-то невероятное на левой бровке. Подхватив мяч, он несколько раз накрутил троих защитников, как детей, ворвался в штрафную и отпасовал на Джейкоба Мерфи, который, как во дворе, закатил мяч в пустые ворота. Кажется, над защитниками в лучшей лиге мира так еще не издевались никогда!
Благодаря победе «Ньюкасл» вернул себе третье место, опередив «МЮ». Так что владеющие клубом шейхи наверняка будут довольны — особенно после того, что сотворил Исак.
Кстати, ранее Александер никогда особенно не выделялся своим дриблингом. Нападающий действительно в этом хорош, однако по количеству обводок в среднем за матч (1,1) он не входит даже в топ-50 футболистов АПЛ. Похоже, это именно тот случай, когда на игроков вдруг находит озарение.
Александер Исак — выходец семьи из Эритреи, эмигрировавшей в Швецию. Он родился в Стокгольме и заигран за шведскую сборную, однако так же имеет эритрейский паспорт. В 2022 году Исак перешел в «Ньюкасл» из «Реала Сосьедада». С тех пор он сыграл за английский клуб в 16 матчах в АПЛ и забил 10 голов.