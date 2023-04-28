Так в Англии еще никого не унижали! Этот африканец поставил соперников на колени своей обводкой: шейхи довольны!

Пока вся Англия в мидуик наблюдала за избиением «Арсенала» в Манчестере, в четверге в АПЛ случился такой же жесткий разгром в Ливерпуле. «Ньюкасл» приехал к «Эвертону» и размазал его 4:1.

Гости доминировали над хозяевами всю игру, а последний гол, забитый ими, стал не просто гвоздем в крышку гроба, а настоящим унижением.

На 81-й минуте шведский нападающий эретрийского происхождения Александре Исак включил «режим бога» и устроил что-то невероятное на левой бровке. Подхватив мяч, он несколько раз накрутил троих защитников, как детей, ворвался в штрафную и отпасовал на Джейкоба Мерфи, который, как во дворе, закатил мяч в пустые ворота. Кажется, над защитниками в лучшей лиге мира так еще не издевались никогда!

Благодаря победе «Ньюкасл» вернул себе третье место, опередив «МЮ». Так что владеющие клубом шейхи наверняка будут довольны — особенно после того, что сотворил Исак.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1633a8840846515e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-185520277&hd=2&id=456239338&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, ранее Александер никогда особенно не выделялся своим дриблингом. Нападающий действительно в этом хорош, однако по количеству обводок в среднем за матч (1,1) он не входит даже в топ-50 футболистов АПЛ. Похоже, это именно тот случай, когда на игроков вдруг находит озарение.