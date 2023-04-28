«Аль-Наср» разромил «Аль-Раед», Роналду забил

Счет в игре на 4-й минуте открыл нападающий Криштиану Роналду. Он прервал 3-матчевую безголевую серию.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e4781cb3ccf18bea&partner_ext=173&place_id=222&oid=-99776591&hd=2&id=456242313&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй гол забил полузащитник Абдулрахман Гариб, третий — Мохаммед Маран на 90-й минуте, а четвертый — Абдулмаджид Аль-Сулайхим (90+5-я минута).

«Аль-Наср» идет на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав 56 очков. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихад» 3 очка, но у команды еще игра в запасе.