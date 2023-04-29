Катарский шейх Аль Тани сделал финальное предложение Глейзерам о покупке «Манчестер Юнайтед»
Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал финальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал финальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
По данным источника, Аль Тани сделал финальное предложение на сумму более 5 млрд фунтов. Также предложение включает в себя план по вложению значительных дополнительных средств и инвестиций в инфраструктуру клуба.
Однако Sky Sports сообщает, что семья Глейзеров может отказать катарскому шейху, несмотря на то, что предложенная им сумма может стать рекордной продажей клуба в истории спорта. Американцы хотят получить за «МЮ» около 6 млрд фунтов.
На данный момент самая крупная сделка по покупке спортивного клуба была оформлена в 2022 году, когда клуб NFL «Денвер Бронкос» был продан за 4,65 млрд долларов (3,75 млрд фунтов).