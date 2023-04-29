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10:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о согласии Месси подписать контракт с «Барселоной»

Стало известно о согласии аргентинского нападающего Лионеля Месси подписать контракт с «Барселоной». Об этом в Twitter сообщает All About Argentina со ссылкой на инсайдера Сезара Мерло.

Барселона
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Источник: Reuters

По информации издания, форвард принял предложение клуба о двухлетнем контракте. Несколько дней назад «Барселона» отправила в Ла Лигу экономический план. Если его не примут, команда предоставит еще один проект и так до тех пор, пока руководство лиги не одобрит стратегию развития. После того, как каталонцы получат одобрение, они официально направят Месси контракт на подписание.

20 апреля появилась информация, что аргентинец готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону». Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что при текущем экономическом положении команды форвард не сможет заключить с ней контракт.

В сезоне-2022/2023 Месси выступает за «Пари Сен-Жермен», с которым подписал контракт в августе 2021-го года. Соглашение рассчитано до июня 2023-го с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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