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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Брайтон» разгромил «Вулверхэмптон». «Брентфорд» одолел «Ноттингем»

Закончились два матча 34-го тура чемпионата Англии.

Брайтон
Вулверхэмптон
Брентфорд
Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В противостоянии «Брайтона» и «Вулверхэмптона» сильнее были хозяева — 6:0.

Подопечные Роберто Де Дзерби уже к 40-й минуте сняли все вопросы о победителе: «чайки» вели в счёте 4:0 благодаря голам Ундава, Уэлбека и дважды Гросса.

После перерыва футболисты «Брайтона» продолжили терзать оборонительные ряды «волков». Игровое преимущество команды Де Дзерби вылилось ещё в два забитых мяча: дубли оформили Уэлбек и Ундав.

Таким образом, «чайки» располагаются на восьмом месте и продолжают сражаться за еврокубки. В активе команды 52 очка после 31 игры. «Вулверхэмптон» занимает 13-е место, набрав 37 очков.

Футбол

Англия 2022/2023
Тур 34, 29.04.2023, 17:00

Брентфорд2Ноттингем Форест1

Во второй игре встречались «Брентфорд» и «Ноттингем». Хозяева пропустили гол «в раздевалку» на 45-й минуте. В составе «Ноттингема» отличился Данило.

«Брентфорд» долго не мог отыграться. Лишь за восемь минут до конца основного времени матча форвард лондонской команды Айван Тони восстановил равновесие — 1:1.

На четвёртой компенсированной минуте хавбек «пчёл» Джош Да Силва принёс своей команде победу.

«Брентфорд» занимает девятое место, имея в активе 50 очков. «Ноттингем» всё ещё держится в шаге от зоны вылета, занимая 17-ю строчку с 30 очками.

Брайтон
6:0
Первый тайм: 4:0
Вулверхэмптон
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