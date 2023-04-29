«Брайтон» разгромил «Вулверхэмптон». «Брентфорд» одолел «Ноттингем»

В противостоянии «Брайтона» и «Вулверхэмптона» сильнее были хозяева — 6:0.

Подопечные Роберто Де Дзерби уже к 40-й минуте сняли все вопросы о победителе: «чайки» вели в счёте 4:0 благодаря голам Ундава, Уэлбека и дважды Гросса.

После перерыва футболисты «Брайтона» продолжили терзать оборонительные ряды «волков». Игровое преимущество команды Де Дзерби вылилось ещё в два забитых мяча: дубли оформили Уэлбек и Ундав.

Таким образом, «чайки» располагаются на восьмом месте и продолжают сражаться за еврокубки. В активе команды 52 очка после 31 игры. «Вулверхэмптон» занимает 13-е место, набрав 37 очков.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 34, 29.04.2023, 17:00 Брентфорд 2 Ноттингем Форест 1

Во второй игре встречались «Брентфорд» и «Ноттингем». Хозяева пропустили гол «в раздевалку» на 45-й минуте. В составе «Ноттингема» отличился Данило.

«Брентфорд» долго не мог отыграться. Лишь за восемь минут до конца основного времени матча форвард лондонской команды Айван Тони восстановил равновесие — 1:1.

На четвёртой компенсированной минуте хавбек «пчёл» Джош Да Силва принёс своей команде победу.