Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Вердер
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Альмерия
42
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Урал
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Милан
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Бетис
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Аяччо
30
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
СКА-Хабаровск
31
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
17:15
Эльче
Райо Вальекано
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Ноттингем Форест
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Вулверхэмптон
60
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Волгарь
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия М
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Байер
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
ЦСКА
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Краснодар-2
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
43
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
15
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Шинник
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Родина
01
Все события
20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» готов предложить Беллингему одну из самых высоких зарплат в клубе

Боссы «Реала» готовы предложить полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему одну из самых высоких зарплат в команде, сообщает Cadena SER.

Реал
Боруссия ДЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, жалованье молодого хавбека будет чуть ниже, чем у голкипера Тибо Куртуа и вингера Винисиуса Жуниора. Игроку будет предложено долгосрочное соглашение (на пять-шесть лет).

«Реал» желает объявить о переходе Джуда Беллингема после попадания в финал Лиги чемпионов текущего сезона, так как соперник «сливочных», «Манчестер Сити», также является одним из главных претендентов на игрока. С Беллингемом провёл переговоры лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Бывший партнёр англичанина по «Боруссии», ныне форвард «Сити» Эрлинг Холанд также побеседовал с Джудом о возможном воссоединении.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то что трансфер Беллингема — приоритет «Реала» на лето, мадридский клуб не намерен платить за 19-летнего игрока более € 120 млн. Финальное решение о выборе команды останется за английским хавбеком.

В текущем сезоне в активе Беллингема 11 голов и шесть результативных передач в 39 матчах за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не смешите людей». Очень странный и подозрительный матч во Второй лиге
Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь