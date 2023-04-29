«Реал» готов предложить Беллингему одну из самых высоких зарплат в клубе

По информации источника, жалованье молодого хавбека будет чуть ниже, чем у голкипера Тибо Куртуа и вингера Винисиуса Жуниора. Игроку будет предложено долгосрочное соглашение (на пять-шесть лет).

«Реал» желает объявить о переходе Джуда Беллингема после попадания в финал Лиги чемпионов текущего сезона, так как соперник «сливочных», «Манчестер Сити», также является одним из главных претендентов на игрока. С Беллингемом провёл переговоры лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Бывший партнёр англичанина по «Боруссии», ныне форвард «Сити» Эрлинг Холанд также побеседовал с Джудом о возможном воссоединении.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то что трансфер Беллингема — приоритет «Реала» на лето, мадридский клуб не намерен платить за 19-летнего игрока более € 120 млн. Финальное решение о выборе команды останется за английским хавбеком.