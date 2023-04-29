Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Вердер
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Альмерия
42
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Бетис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Урал
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Милан
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Аяччо
30
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
СКА-Хабаровск
31
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
17:15
Эльче
Райо Вальекано
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Ноттингем Форест
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Вулверхэмптон
60
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Волгарь
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия М
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Байер
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
ЦСКА
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Краснодар-2
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
43
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
15
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Шинник
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Родина
01
Все события
20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бензема стал четвертым бомбардиром в истории ла лиги

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль в первом тайме матча с «Альмерией» в 32-м туре чемпионата Испании.

Реал
АльмерияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Теперь на счету 35-летнего игрока всего 235 голов в ла лиге. Как сообщает Opta, Бензема стал четвертым бомбардиром в истории лиги, обойдя Уго Санчеса (234).

Лидеров по голам в чемпионате Испании является Лионель Месси (474). На втором месте Криштиану Роналду (311), на третьем — Тельмо Сарра (252).

Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь