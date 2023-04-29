Удивительный матч «Ромы» и «Милана»! 93 минуты без голов, а потом началось

Как же не везёт Моуринью в этом сезоне! Мало того, что команда по ожидаемым голам должна была больше забивать (+11,49 по данным UnderStat) и меньше пропускать (-4,59), так ещё и травмы сконцентрировались вокруг именно центральных защитников. Из-за повреждений выбыли Крис Смоллинг и Диего Льоренте, а теперь в начале матча с «Миланом» выбыл ещё и Мараш Кумбула. При этом на скамейке «Ромы» вообще не было защитников. Пришлось выпускать на поле хавбека Эдоардо Бове и переводить Бриана Кристанте в оборону.

Справедливости ради и у «Милана» травму получил Фикайо Томори — после столкновения с хорошо знакомым ему Тэмми Абрахамом. Так что по выбывшим центральным защитникам в первом тайме — 1:1. Хотя по вынужденным заменам всё-таки 2:1, потому что травмировался ещё и Андреа Белотти, которого заменили в перерыве. А вот голов в первые 45 минут забито не было. И в этом плане тоже получилось интересно.

«Рома» прижалась к своим воротам, отдала владение гостям, которые создали значительно больше подходов. Однако главный момент тайма был именно у римлян. Лоренцо Пеллегрини бил в створ из отличной позиции — никто из соперников не мог ничего поделать, но на пути мяча оказался Абрахам. Английский нападающий вышел на новый уровень. Если раньше он периодически запарывал свои моменты, то теперь помешал забить партнёру.

Во втором тайме на поле появился Стефан Эль-Шаарави, который упустил несколько отличных моментов. Впрочем, и «Милану» не хватало хорошего завершающего удара. Моменты традиционно создавал Рафаэл Леау, который накручивал соперников на левом фланге, просто на скорости пробрасывая мяч вперёд. Во второй половине сезона португалец явно набрал форму.

На 76-й минуте «Роме» стало уже совсем не смешно. Ещё и Бове получил повреждение, но всё-таки смог продолжить и завершить игру. Тем более что концовка получилась огненной. На 94-й минуте хозяева убежали в очередную контратаку, но на этот раз Абрахам забил! Казалось, что это и есть развязка, но спустя три минуты отличились уже гости. После навеса Леау на дальнюю штангу забил Алексис Салемакерс. 0:0 резко превратилось в 1:1.