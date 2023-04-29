Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Бетис
40
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Аталанта
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Вердер
21
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Ростов
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал
Альмерия
42
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Урал
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Милан
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Аяччо
30
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
СКА-Хабаровск
31
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
17:15
Эльче
Райо Вальекано
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Ноттингем Форест
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Вулверхэмптон
60
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Волгарь
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия М
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Байер
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
ЦСКА
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Краснодар-2
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
43
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
15
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Шинник
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Родина
01
Все события
22:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Удивительный матч «Ромы» и «Милана»! 93 минуты без голов, а потом началось

Тот случай, когда стоило смотреть до самого конца.

Рома
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как же не везёт Моуринью в этом сезоне! Мало того, что команда по ожидаемым голам должна была больше забивать (+11,49 по данным UnderStat) и меньше пропускать (-4,59), так ещё и травмы сконцентрировались вокруг именно центральных защитников. Из-за повреждений выбыли Крис Смоллинг и Диего Льоренте, а теперь в начале матча с «Миланом» выбыл ещё и Мараш Кумбула. При этом на скамейке «Ромы» вообще не было защитников. Пришлось выпускать на поле хавбека Эдоардо Бове и переводить Бриана Кристанте в оборону.

Справедливости ради и у «Милана» травму получил Фикайо Томори — после столкновения с хорошо знакомым ему Тэмми Абрахамом. Так что по выбывшим центральным защитникам в первом тайме — 1:1. Хотя по вынужденным заменам всё-таки 2:1, потому что травмировался ещё и Андреа Белотти, которого заменили в перерыве. А вот голов в первые 45 минут забито не было. И в этом плане тоже получилось интересно.

Источник: Reuters

«Рома» прижалась к своим воротам, отдала владение гостям, которые создали значительно больше подходов. Однако главный момент тайма был именно у римлян. Лоренцо Пеллегрини бил в створ из отличной позиции — никто из соперников не мог ничего поделать, но на пути мяча оказался Абрахам. Английский нападающий вышел на новый уровень. Если раньше он периодически запарывал свои моменты, то теперь помешал забить партнёру.

Во втором тайме на поле появился Стефан Эль-Шаарави, который упустил несколько отличных моментов. Впрочем, и «Милану» не хватало хорошего завершающего удара. Моменты традиционно создавал Рафаэл Леау, который накручивал соперников на левом фланге, просто на скорости пробрасывая мяч вперёд. Во второй половине сезона португалец явно набрал форму.

Источник: Reuters

На 76-й минуте «Роме» стало уже совсем не смешно. Ещё и Бове получил повреждение, но всё-таки смог продолжить и завершить игру. Тем более что концовка получилась огненной. На 94-й минуте хозяева убежали в очередную контратаку, но на этот раз Абрахам забил! Казалось, что это и есть развязка, но спустя три минуты отличились уже гости. После навеса Леау на дальнюю штангу забил Алексис Салемакерс. 0:0 резко превратилось в 1:1.

Источник: Reuters

Таким образом, у «Милана» и «Ромы» всё ещё равное количество очков — по 57. «Интер» может набрать столько же, если спустя сутки победит «Лацио» в другом милано-римском противостоянии. Гонка в Серии А за места в Лиге чемпионов обещает быть жаркой. А ведь есть вероятность, что четвёртая строчка в таблице не даст путёвку в главный кубковый турнир Европы.

Рома
1:1
Первый тайм: 0:0
Милан
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не смешите людей». Очень странный и подозрительный матч во Второй лиге
Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь