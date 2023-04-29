«Торино» с Миранчуком проиграл «Аталанте» в матче Серии А
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. «Торино» проиграл «Аталанте» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. «Торино» проиграл «Аталанте» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Аталанты» отличились Давиде Дзаппакоста (34-я минута) и Дуван Сапата (88). У хозяев гол забил Антонио Санабриа (75).
Полузащитник «Торино» и сборной России Алексей Миранчук, выступающий за туринский клуб на правах аренды из «Аталанты», вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. В текущем сезоне он сыграл за «Торино» 26 матчей и забил четыре мяча.
«Аталанта», набрав 55 очков, поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» (42 очка) идет на 11-й строчке. В следующем туре команда из Бергамо 3 мая примет «Специю», туринцы в тот же день встретятся на выезде с «Сампдорией».