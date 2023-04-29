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29 апреля, источник: Спорт РИА Новости

«Торино» с Миранчуком проиграл «Аталанте» в матче Серии А

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. «Торино» проиграл «Аталанте» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

Торино
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Аталанты» отличились Давиде Дзаппакоста (34-я минута) и Дуван Сапата (88). У хозяев гол забил Антонио Санабриа (75).

Полузащитник «Торино» и сборной России Алексей Миранчук, выступающий за туринский клуб на правах аренды из «Аталанты», вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. В текущем сезоне он сыграл за «Торино» 26 матчей и забил четыре мяча.

«Аталанта», набрав 55 очков, поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» (42 очка) идет на 11-й строчке. В следующем туре команда из Бергамо 3 мая примет «Специю», туринцы в тот же день встретятся на выезде с «Сампдорией».

Торино
1:2
Первый тайм: 0:1
Аталанта
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