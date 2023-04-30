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00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» в большинстве разгромила «Бетис»

«Барселона» на своем поле разгромила «Бетис» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 4:0.

Барселона
БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе победителей забитыми голами отметились Андреас Кристенсен, Роберт Левандовски и Рафинья. Еще один гол забил полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес в свои ворота.

«Барселона» играла в большинстве с 33-й минуты. Хавбек «Бетиса» Эдгар Гонсалес получил две желтые карточки и был удален с поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги, набрав 79 очков. «Бетис» располагается на 6-й строчке — 49 очков.

Барселона
4:0
Первый тайм: 3:0
Бетис
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