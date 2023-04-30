Стало известно о проблемах в «Челси» из-за зарплат футболистов

Как сообщает источник, атмосферу в команде портят разные условия снижения зарплат из-за невыхода в Лигу чемпионов. Выплаты игрокам, подписавшим контракты при новом руководстве, снизятся на 30 процентов. При этом спортсмены, заключившие соглашения ранее, ничего не потеряют.