Авиакатастрофа, (само)убийство и дружба с Муссолини: история семьи, которая 100 лет владеет «Ювентусом»

Стоимость автомобильного концерна Stellantis, частью которого является Fiat, Forbes оценивает в $44,26 млрд, компании Ferrari — в $39,04 млрд, промышленного гиганта CNH Industries — в $20,19 млрд, футбольного клуба «Ювентус» — в $2,45 млрд. Что у них общего? Всеми этими проектами в той или иной степени управляет семья Аньелли, одна из самых влиятельных в Италии и одна из самых несчастливых.

Дело техники

Эта бизнес-история началась в конце XIX в., когда Джованни Аньелли оставил военную службу и вместе с товарищами организовал в Турине небольшое производство автомобилей — Fabbrica Italiana Automobili Torino, или Fiat. В мире тогда старательно искали альтернативу лошадям как средству передвижения. Идеи Аньелли пришлись очень кстати. За первый год существования на заводе собрали 24 автомобиля. Через пять лет смогли выпускать больше 1000. Перед Первой мировой войной на Fiat работало почти 30 000 человек. Концерн производил не только автомобили и дизельные двигатели, но и самолеты, железнодорожную технику и различные виды вооружения.

К тому времени успешное предприятие уже практически полностью перешло под контроль Аньелли, и он начал скупать другие бизнесы на деньги от растущего автомобильного. В начале 1920-х среди его активов оказался и футбольный клуб «Ювентус», далеко не самый успешный в Италии (всего одно чемпионство за 30 лет).

Управление клубом Джованни решил передать своему сыну Эдоардо. Для него было важно, чтобы наследник отрабатывал бизнес-навыки в реальных условиях. Эдоардо подошел к делу с большой ответственностью. Для начала скромная команда получила собственный стадион и тренировочную базу. А затем — подкрепление в лице Ренато Чезарини, Луиса Монти и Джованни Феррари, которым многие футбольные специалисты того времени прочили звездное будущее. В 1931 г. стало понятно, что план Эдоардо Аньелли работает. «Ювентус» выиграл чемпионат Италии, а потом еще четыре раза подряд повторил это достижение.

На этот же период пришелся и расцвет национальной команды (с игроками «Юве» в основе) — два титула чемпионов мира в 1934 и 1938 гг. и победа на Олимпийских играх в Берлине в 1936 г. Благодаря этому у «Ювентуса» появились болельщики не только в родном Турине, но и по всей стране. Такое еще не удавалось ни одному итальянскому клубу.

Стремительный взлет «Юве» закончился катастрофой. В ней погиб Эдоардо Аньелли. Подробности пугающие: в момент посадки его гидроплан врезался в бревно, которое плавало на поверхности воды, из-за мощного удара голова футбольного функционера дернулась и попала под лопасти пропеллера. Старшему из его детей — Джованни (более известному как Джанни) было только 14 лет.

Аньелли еще не раз будут терять прямых наследников, и в Италии даже появится популярная страшилка о родовом проклятии из-за тесной связи Джованни-старшего с режимом Муссолини. В конце 1930-х — начале 1940-х, когда страна готовилась вступить во Вторую мировую войну на стороне Германии, именно Аньелли дуче доверил военно-промышленный комплекс Италии.

Звездный десант

Несмотря на то что основатель бизнес-империи Аньелли сам потерял отца, когда ему было только пять лет, своих внуков после гибели Эдоардо он не жалел. Больше всех доставалось Джованни. В итоге мальчик решил дистанцироваться от семьи, поступил в кавалерийскую школу и стал офицером. В годы Второй мировой он служил в танковых войсках на территории России и Туниса и даже был награжден крестом за заслуги перед Италией. А после войны окончил университет и стал доктором права.

Джанни Аньелли в 60-е

Fiat в это время несколько раз переходил из рук в руки, а «Ювентус» оказался в тени «Торино». Джанни после смерти деда «вернулся» в семью, но бизнесом не интересовался, зато активно тратил деньги, накопленные предприимчивыми предками. Среди семейных активов его единственным увлечением стал «Ювентус». Статус владельца футбольного клуба помогал очаровывать женщин. Делами «Юве» Джанни начал заниматься в 1947 г., а Fiat стал важной частью его жизни только в середине 60-х, когда снова оказался в полном распоряжении семьи.

Любые свободные деньги Джанни вкладывал в клуб. И покупал для него только лучших. Мишель Платини (1980-е), Роберто Баджо (1990-е), Зинедин Зидан (вторая половина 1990-х) — всех их привел в «Ювентус» Джанни Аньелли. И ко всем находил подход. Обладатель трех «Золотых мячей» Платини вспоминал однажды, как дал подержать боссу один из призов со словами: «Это то, что вы не сможете купить даже за все свои деньги». Аньелли никак не отреагировал на дерзость — слишком хорошо понимал, как важен французский футболист для его «Юве».

Мишель Платини в «Ювентусе» 80-х

В общей сложности под руководством Джанни «Ювентус» выиграл 14 чемпионских титулов в Италии. Но, что важнее, именно клуб помогал ему найти общий язык с единственным сыном — еще одним Эдоардо Аньелли. У них были сложные отношения. В одном из редких интервью Эдоардо вспоминал случай из детства: «Как-то я ждал отца с работы с большим нетерпением. Когда входная дверь открылась и он только-только появился на пороге, элегантный, как всегда, я тут же бросился к нему. А он молча прошел мимо, чтобы погладить свою любимую собаку».

Джанни и Эдоардо Аньелли

Внимание отца Эдоардо смог завоевать, только когда начал приходить на стадион. Джанни восхищало, с какой страстью сын следит за игрой и как разбирается в тактических схемах. Правда, это не помешало ему отправить наследника в Принстонский университет. Во время учебы в Нью-Йорке Эдоардо увлекся исламом и даже сменил веру (что не помешало ему попасть под подозрение в распространении наркотиков). В преимущественно католической Италии это приняли далеко не все. В семье Аньелли — тоже. Джанни пытался заступаться за сына и потому был особенно шокирован, когда узнал, что тот покончил жизнь самоубийством. Тело Эдоардо нашли на дне реки близ Турина, под мостом, а следов насильственной смерти не обнаружили.

Инсайдер Нобель Арустамян, который специализируется на итальянском футболе, рассказывал в интервью Sports.ru, что в стране до сих пор популярна версия об убийстве, которое представили как суицид: «Его машина была идеально припаркована — будто Эдоардо вышел и выпрыгнул с моста вниз. Но его друзья говорили, что Аньелли не водил машину настолько хорошо. Он просто не мог так припарковаться».

Возможный мотив убийства в Италии тоже обсуждают. Местная элита якобы была слишком напугана перспективой отдать одну из крупнейших компаний Европы мусульманину и решила избавиться от страха таким радикальным способом. Позже в прессе обсуждалось еще одно странное обстоятельство: Эдоардо якобы предупреждал друзей из Ирана, что его убьют за принятие ислама, а причиной смерти назовут самоубийство, несчастный случай или болезнь. Но реальных доказательств того, что похожий разговор был, естественно, не обнаружили.

Демонстрация в годовщину смерти Эдоардо Аньелли

Брат на брата

За несколько лет до смерти сына у Джанни диагностировали рак. Он боролся с болезнью с присущей ему энергией. Но после похорон Эдоардо сил хватило только на три года. В 2003 г. контроль над всеми бизнес-активами, включая «Ювентус», перешел к младшему брату Джанни — Умберто.

Футбол был и его страстью. Оставаясь в тени брата и не имея прямого доступа к делам «Ювентуса», он занимался развитием игры на национальном уровне и даже возглавлял итальянскую федерацию. Джанни он пережил всего на полтора года. Тоже рак. Умберто успел застать еще один чемпионский титул «Ювентуса», а вот коррупционный скандал 2006 г., опустивший команду в серию В, случился уже без его участия.

Одного из сыновей Умберто — Джованиньо болезнь унесла еще раньше. Второй — Андреа — с 2010 г. был президентом «Юве». А сейчас является фигурантом дела о фиктивном приросте капитала клуба, а по совместительству — идеологом Суперлиги, которую не получается запустить вот уже два года.

Андреа Аньелли

Будущее туманно. Во всех смыслах и на всех уровнях. Расследование в отношении «Ювентуса» продолжается. Пару месяцев назад клуб оштрафовали на 15 очков. На прошлой неделе их вернули, но эта победа клуба промежуточная. Через месяц баллы могут снова снять — таковы особенности спортивного судопроизводства в Италии.

В ноябре 2022 г. Андреа Аньелли покинул пост президента «Юве» и получил дисквалификацию на два года. Пока это касается работы только в итальянском футболе. Он пытался подать апелляцию, но безуспешно.

Джанлука Ферреро

Новым директором «Юве» стал 60-летний бизнесмен Джанлука Ферреро. Итальянская пресса называет его «человеком Джона Элканна». Элканн — внук Джанни Аньелли и кузен Андреа.

Он управляет (и вполне успешно) большинством активов семьи. Тот же «Ювентус» — по документам — связан с компаниями, которые по наследству достались именно Элканну. Но Джон совершенно не интересуется футболом, поэтому уступил клуб двоюродному брату, несмотря на взаимную нелюбовь.

Джон Элканн и экс-глава концерна Fiat Лука Кордеро ди Монтедземоло

Ее причины доподлинно неизвестны. Есть версия, что Джон завладел частью бизнеса своего дяди Умберто, отца Андреа. Еще один важный слух из итальянских медиа: нынешние проблемы Андреа в «Ювентусе» организовал как раз кузен. Но даже без этого знания понятно: между двумя наследниками такой империи дружбы быть не может.