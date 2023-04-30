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15:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» обыграл «Лацио», «Наполи» может обеспечить чемпионство сегодня

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» принимал «Лацио».

Интер
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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 30-й минуте Фелипе Андерсон вывел «Лацио» вперёд. На 78-й минуте Лаутаро Мартинес сравнял счёт. Затем Робин Госенс вывел «Интер» вперёд, а на 90-й минуте Мартинес удвоил преимущество хозяев.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Лацио» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко в 32 матчах. «Интер» находится на четвёртом месте с 57 очками.

В 16:00 мск «Наполи» начнёт играть с «Салернитаной». В случае победы неаполитанцы досрочно станут чемпионами Италии, так как отрыв от конкурентов за шесть туров до конца составит более 18 очков.

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3:1
Первый тайм: 0:1
Лацио
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