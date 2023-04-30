«Интер» обыграл «Лацио», «Наполи» может обеспечить чемпионство сегодня

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 30-й минуте Фелипе Андерсон вывел «Лацио» вперёд. На 78-й минуте Лаутаро Мартинес сравнял счёт. Затем Робин Госенс вывел «Интер» вперёд, а на 90-й минуте Мартинес удвоил преимущество хозяев.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Лацио» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко в 32 матчах. «Интер» находится на четвёртом месте с 57 очками.