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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монако» проиграл «Монпелье», Головина заменили в перерыве

«Монако» Головина крупно проиграл «Монпелье» в матче Лиги 1.

Монако
МонпельеЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: ФК "Монако"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. «Монпелье» разгромил «Монако» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в княжестве Монако завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Дублем отметился Арно Норден (25-я и 72-я минуты), также голы на счету Фету Мауасса (65) и Стефи Мавидиди (80).

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма.

«Монпелье», набравший 43 очка, поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако», потерпевший второе поражение подряд, с 61 очком идет на четвертой строчке. В следующем туре «паладины» 7 мая на выезде сыграют против «Лиона», монегаски в тот же день в гостях встретятся с «Анже».

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0:4
Первый тайм: 0:1
Монпелье
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