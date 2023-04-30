«Монако» проиграл «Монпелье», Головина заменили в перерыве

Встреча в княжестве Монако завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Дублем отметился Арно Норден (25-я и 72-я минуты), также голы на счету Фету Мауасса (65) и Стефи Мавидиди (80).

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма.

«Монпелье», набравший 43 очка, поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако», потерпевший второе поражение подряд, с 61 очком идет на четвертой строчке. В следующем туре «паладины» 7 мая на выезде сыграют против «Лиона», монегаски в тот же день в гостях встретятся с «Анже».