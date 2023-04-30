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18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ после победы над «Фулхэмом»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил «Фулхэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей голы забили Эрлинг Холанд (3-я минута; с пенальти) и Хулиан Альварес (36). В составе хозяев отличился Карлос Винисиус (15).

Холанд забил 34-й мяч в своем дебютном сезоне в Английской премьер-лиге (АПЛ), догнав по количеству голов абсолютных рекордсменов турнира англичан Энди Коула и Алана Ширера.

Одержавший восьмую победу подряд в чемпионате «Манчестер Сити» набрал 76 очков в 32 матчах и вышел на первое место в таблице, опередив на одно очко «Арсенал», имеющий матч в запасе. «Фулхэм» с 45 очками в 33 играх идет 10-м.

В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы 3 мая примет «Вест Хэм», лондонцы в тот же день сыграют в гостях с «Ливерпулем».

Другие результаты игрового дня:

«Борнмут» — «Лидс» — 4:1;

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 1:0;

«Ньюкасл» — «Саутгемптон» — 3:1.

Фулхэм
1:2
Первый тайм: 1:2
Манчестер Сити
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