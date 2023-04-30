«Наполи» упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии

Отметим, что «Наполи» упустил возможность досрочно завоевать скудетто по итогам этого матча, победа гарантировала бы команде золотые медали за шесть туров до конца чемпионата. Сейчас в активе команды Лучано Спаллетти 79 очков, она занимает первое место в таблице. На второй строчке с 61 очком располагается «Лацио», третьим (59 очков) идет «Ювентус», у которого игра в запасе.