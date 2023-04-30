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18:24 (мск), источник: Московский комсомолец

«Наполи» упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии

Футболисты «Наполи» сыграли вничью с «Салернитаной» в домашнем матче 32‑го тура чемпионата Италии.

Наполи
СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

У «Наполи» на 62‑й минуте забил Матиас Оливейра, гости сравняли счет благодаря точному удару Булайе Диа на 84‑й минуте.

Отметим, что «Наполи» упустил возможность досрочно завоевать скудетто по итогам этого матча, победа гарантировала бы команде золотые медали за шесть туров до конца чемпионата. Сейчас в активе команды Лучано Спаллетти 79 очков, она занимает первое место в таблице. На второй строчке с 61 очком располагается «Лацио», третьим (59 очков) идет «Ювентус», у которого игра в запасе.

«Салернитана» идет на 14‑м месте с 34 очками.

Наполи
1:1
Первый тайм: 0:0
Салернитана
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