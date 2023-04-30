«Бавария» обыграла «Герту» и вернулась на первое место в Бундеслиге

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Серж Гнабри (69-я минута) и Кингсли Коман (79).

«Бавария», набрав 62 очка, на одно очко обошла в турнирной таблице дортмундскую «Боруссию» и вернулась на первое место. «Герта» продлила серию без побед до восьми матчей и с 22 очками идет на последней, 18-й строчке.