«Бавария» обыграла «Герту» и вернулась на первое место в Бундеслиге
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. «Бавария» обыграла «Герту» в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. «Бавария» обыграла «Герту» в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Серж Гнабри (69-я минута) и Кингсли Коман (79).
«Бавария», набрав 62 очка, на одно очко обошла в турнирной таблице дортмундскую «Боруссию» и вернулась на первое место. «Герта» продлила серию без побед до восьми матчей и с 22 очками идет на последней, 18-й строчке.