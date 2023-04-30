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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» обыграла «Герту» и вернулась на первое место в Бундеслиге

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. «Бавария» обыграла «Герту» в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.

Бавария
ГертаЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Серж Гнабри (69-я минута) и Кингсли Коман (79).

«Бавария», набрав 62 очка, на одно очко обошла в турнирной таблице дортмундскую «Боруссию» и вернулась на первое место. «Герта» продлила серию без побед до восьми матчей и с 22 очками идет на последней, 18-й строчке.

Бавария
2:0
Первый тайм: 0:0
Герта
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