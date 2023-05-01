50 голов Холанна, отложенный чемпионский праздник «Наполи», Киммих двумя пасами вернул «Баварии» лидерство

Англия: тен Хаг раскрыл секрет Эмери и безумие на «Энфилде»

Футбол Англия 2022/2023 Тур 34, 30.04.2023, 16:00 Фулхэм 1 Манчестер Сити 2

Обыграв на выезде «Фулхэм», «Манчестер Сити» сделал то, что и должен был. «Горожане» сейчас в сумасшедшей форме и не собираются оступаться так, как это делал фактически подаривший конкуренту титул «Арсенал». Результат в какой-то степени получился банальным, тогда как о реализованном Холанном пенальти этого точно не скажешь, ведь это историческое событие.

С учетом всех турниров норвежец забил ровно 50 мячей, уложившись в 44 матча! Ничего подобного в английском футболе не случалось 92 года. В сезоне-1930/31 полтинник выбил нападающий «Астон Виллы» Том Уоринг. Кроме того, Холанн повторил рекорд АПЛ по числу точных ударов за один чемпионат. Достижение забивших по 34 раза Энди Коула и Алана Ширера вот-вот падет.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 34, 30.04.2023, 16:00 Манчестер Юнайтед 1 Астон Вилла 0

«МЮ» выдал очень живую игру против находящейся в отличной форме и не проигрывавшей с февраля «Астон Виллы». В первом тайме главной дуэлью стало противостояние Рэшфорда и Эмилиано Мартинеса. Аргентинский голкипер выигрывал вчистую, но когда он в очередной раз остановил опасный удар снайпера «красных дьяволов», на добивании отличился Бруну Фернандеш. Португалец забил свой 100-й мяч в европейских лигах в ворота любимой команды, которая пострадала от него в седьмой раз.

С точки зрения статистики шансов на победу у команды Унаи Эмери не было. Магия «Олд Траффорд» такова, что с момента основания АПЛ хозяева никогда не уступали, получив преимущество к перерыву (+289=23). Но не только это помогло прервать десятиматчевую беспроигрышную серию гостей, которые к тому же впервые после смены тренера в 23-м матче не забили ни одного гола. Очередное взятие ворот в убийственной ситуации отменил Линделеф, головой выбив летевший под перекладину мяч.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 34, 30.04.2023, 16:00 Ньюкасл Юнайтед 3 Саутгемптон 1

«Ньюкасл» рисковал подарить главную сенсацию тура, проигрывая находящемуся на дне таблицы «Саутгемптону». К счастью, у Эдди Хау есть беспроигрышный рецепт для таких ситуаций. Достаточно выпустить на поле Уилсона, что тренер и сделал сразу после перерыва. Этот форвард — самый горячий игрок апреля, и его «дубль» в комплекте с автоголом Уолкотта позволили «сорокам» сохранить за собой третье место. На счету Уилсона в завершившемся месяце восемь забитых мячей. Это новый клубный рекорд, которым долгие годы владел Ширер, и на два больше, чем у Холанна. Только Эрлинг всегда в старте, а Уилсон по ходу своего ударного отрезка лишь дважды начинал матчи с первых минут.

Казалось, «Тоттенхэм» подал признаки жизни, сумев отыграть два мяча у «МЮ» (2:2). В таких случаях говорят об уязвленном самолюбии и правильной реакции на унизительное поражение. Но прошло несколько дней, и «шпоры» словно оказались в фильме «День сурка». Различались только детали. «Ньюкасл» забил лондонцам три мяча к 9-й минуте. «Ливерпулю» потребовалась четверть часа. Идеальный вариант, чтобы вернуть на поле долго лечившегося и не попадавшего в старт с 9 октября Диаса.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 34, 30.04.2023, 18:30 Ливерпуль 4 Тоттенхэм Хотспур 3

После реализованного Салахом 11-метрового все только и задавались вопросом: повторит ли команда Юргена Клоппа результат «Ньюкасла» (6:1)? Даже гол Кейна данное мнение не менял, только «Тоттенхэм», как и против «МЮ», стал совсем другим после перерыва. Ближе к концу Сон Хын Мин сократил отставание до минимума, а потом случилось невероятное. Ришарлисон, страдавший при Антонио Конте, наконец-то забил свой первый гол в текущем чемпионате.

Парадокс: в этом турнире у бразильца больше карточек за сорванные на эмоциях футболки, чем мячей на лицевом счету (2 против 1). Все это заняло определенное время, и «Энфилд», казалось, погрузился в шок. Только «Ливерпуль» — какой бы неоднозначный сезон он ни проводил, — это сила духа. Спустя 99 секунд после третьего успеха соперника все снова развернулось на 180 градусов. Причем не без налета скандальности.

К самому голу Диогу Жоты вопросов нет, тогда как несколькими минутами ранее, по мнению гостей, арбитр должен был удалять португальца с поля. Это, впрочем, уже не имеет значения. Клопп снова показал свое невероятное чутье, сравнявшись с Жозе Моуринью по числу победных голов, забитых с 90-й минуты вышедшими на замену футболистами (по 6). А в таблице «Ливерпуль» подвинул поверженного соперника с пятого еврокубкового места.

Италия: «Интер» в четверке, у «Ювентуса» спад

Футбол Италия 2022/2023 Тур 32, 30.04.2023, 13:30 Интер 3 Лацио 1

«Интер» осчастливил не только собственных болельщиков, но и, как в тот момент казалось, весь Неаполь. Неудача нерадзурри гарантированно откладывала бы чемпионский праздник на юге Италии, и до 77-й минуты данный сценарий казался неизбежным. Однако в концовке миланцы перевернули игру, а ключевым фактором стали сделанные Симоне Индзаги замены.

На поверхности, естественно, дубль Лаутаро Мартинеса. Аргентинец, пусть и не думая об этом, приблизил триумф города, где боготворят Диего Марадону. Плюс стал лишь третьим после Кристина Вьери и Мауро Икарди игроком черно-синих, которому за последние 55 лет удалось на протяжении трех сезонов забивать не менее 15 мячей.

Но как же круто показал себя Гозенс! На пару с Лукаку немец сыграл ключевую роль в первой голевой атаке, а потом в эффектном прыжке забил сам. Правда, назвать трюк Гозенса акробатическим нельзя. Это подразумевает иную подготовку, а защитник неудачно приземлился на газон и не смог продолжить игру. Его жертвенность принесла результат: «Интер» поднялся на четвертое место, оставив за спиной выдавших накануне ничейный триллер «Милан» и «Рому».

Футбол Италия 2022/2023 Тур 32, 30.04.2023, 16:00 Наполи 1 Салернитана 1

Ну, а чемпионский праздник в Неаполе сенсационно отменила скромная «Салернитана». Как это часто бывает, повышенная ответственность помешала «Наполи». Казалось, дополнительный груз должен был упасть с плеч южан, когда Оливера замкнул подачу Распадори с углового. В новостных лентах и соцсетях начался отсчет минут до скудетто. В процессе ожидания праздника напомнили, что неаполитанцы не только лучшая команда серии А, но и первая в лигах топ-5 по числу результативных ударов головой (17). Но какое это имело значение после шикарного удара сравнявшего счет Диа? Какая-то фантасмагория, если учесть, что свой рейд к штрафной форвард начал, обыграв оказавшегося на фланге… Осимхена. Теперь придется ждать следующего тура, в котором 4 мая «Наполи» сыграет в гостях с «Удинезе».

Футбол Италия 2022/2023 Тур 32, 30.04.2023, 21:45 Болонья 1 Ювентус 1

Парадокс: подвергнутый санкциями «Ювентус» словно дополнительно мотивировался и выдал впечатляющую победную серию. Когда же клубу вернули 17 очков, на бьянконери словно навалилась дополнительная ответственность. Может быть, прежде было проще, потому что ничего не давило, а наказание за грехи былых лет делало по-спортивному злее? Как бы там ни было, к игре в Болонье «Старая синьора» подошла с серией из трех поражений и вынуждена была нервно оглядываться на подобравшиеся на дистанцию двух очков «Интер», «Милан» и «Рому».

Вот и в воскресенье туринцы быстро получили пенальти в свои ворота, ответить на который удалось только на исходе часа игры голом давно не забивавшего Милика. Поляк исправился за безобразно исполненный до перерыва 11-метровый. А дальше все могло развернуться в любую сторону. С одной стороны, «Юве» вправе сетовать на немыслимый промах Соуле, перед которым был пустой угол.

Вместе с тем из песни не выкинуть стопроцентные моменты у Поша и Фергюсона. Так что ничья скорее логичный результат. На большее команда Массимилиано Аллегри не наиграла. Вот будет номер, если после промежуточной победы в судах «Ювентус» сам упустит пропуск в Лигу чемпионов.

Испания: нервотрепка для Симеоне

Футбол Испания 2022/2023 Тур 32, 30.04.2023, 22:00 Вальядолид 2 Атлетико 5

«Атлетико» в первом тайме подтверждал репутацию самой яркой команды ла лиги последних месяцев. «Матрасники» играли ярко и мощно, буквально сметая оборону «Вальядолида». В итоге к перерыву Мората стал самым результативным испанцем в лигах топ-5 на отрезке после ЧМ-2022 (9 мячей), а ассистировавший ему Гризманн довел число голевых передач до 12. В прошлый раз на этом отрезке столь же эффективно помогал партнерам Месси.

Соответственно, нелогичный пенальти в ворота гостей казался недоразумением. Однако он вдохновил сражающихся за выживание хозяев. Они сократили отставание, после чего удар Серхио Леона пришелся в крестовину. Вдобавок ко всему случился спорный момент с попаданием мяча в руку игрока «Атлетико». Видимо, ВАР посчитал, что положение было естественным и до пенальти дело не дошло. Так что Диего Симеоне вздохнул спокойно только после голов в концовке. Его команда — лучшая по набранным весной очкам (25) и дышит в спину «Реалу».

Германия: интриги снова нет?

Футбол Германия 2022/2023 Тур 30, 30.04.2023, 16:30 Бавария 2 Герта 0

Вечная немецкая тема — надоевшее всем доминирование «Баварии». В этом обвиняют и самих мюнхенцев, которые обезоруживают конкурентов, скупая лучших игроков в Дортмунде, Лейпциге и других городах. Это, бесспорно, проблема, но все равно ненормально, когда никто не способен воспользоваться даже кризисным состоянием гегемона. Да, это про высокий средний уровень турнира и конкуренции, но это еще и вопрос психологии и отсутствия чемпионского менталитета.

Речь, само собой, о дортмундской «Боруссии», которая за пять туров до финиша вырвалась на первое место, но в первой же игре в новом статусе споткнулась на рискующем покинуть бундеслигу «Бохуме» (1:1). «Шмели» буквально дарят титул унылой, скучной и скандальной «Баварии», чье руководство само все усложнило неожиданной отставкой Юлиана Нагельсманна. У Томаса Тухеля пока мало что получается.

Отсюда нервозность в игре даже против недавно уволившей Сандро Шварца «Герты». Можно сколько угодно хвалить прекрасно сыгравшего голкипера берлинцев Кристенсена, но скорее правильнее говорить, что забить игрокам «Баварии» мешала нервозность. Достаточно посмотреть, как с метра не смог переправить мяч в сетку Мане. В итоге на первую строчку чемпиона вернули два блестящих паса Киммиха. Особо стоит отметить первый из них. Как за его важность, так и за красоту завершающего удара Гнабри.

Франция: новое парижское фиаско

Футбол Франция 2022/2023 Тур 33, 30.04.2023, 18:05 ПСЖ 1 Лорьян 3

«Лорьян» уже не та команда, что навела в турнире шороха в первой части сезона. Типичный середняк, поэтому его первый гол на «Парк де Пренс» воспринимался как стечение обстоятельств. Тем более довольно быстро Мбаппе сравнял счет. Правда, к тому времени жизнь «ПСЖ» осложнило удаление получившего две желтые карточки Хакими.

Данный конфуз вышел боком, когда «Лорьян» во второй раз вырвался вперед, после чего парижане безуспешно бились в запертую защитниками гостей дверь. Или во вратаря Мвого, который однажды остановил удар в упор лицом. А в концовке парижане получили еще пару ударов по самолюбию.

И если одно взятие ворот не засчитали, то следующее состоялось буквально через несколько минут. Так «ПСЖ» впервые за 11 лет проиграл дома, пропустив три мяча. На завоевание титула это, конечно, не повлияет, однако осадок от воскресной и других неудач останется. Очевидно, что летом команду Кристофа Гальтье — или уже другого тренера — ждет перестройка.

Статистика дня

1-й командой, потерявшей шансы остаться в лиге 1, стал «Анже». Так рано — за пять туров до финиша — никто не вылетал уже девять лет.

2-й раз подряд ПСВ выиграл Кубок Нидерландов. Последний раз такая серия удавалась эйндховенцам в прошлом веке, когда они завоевали три трофея (1988—1990).

5 матчей в текущем чемпионате Франции выиграл «Марсель», несмотря на первый пропущенный гол.

22 очка в последних десяти турах набрал поднявшийся в ла лиге на пятое место «Вильярреал».

24 пропущенных «Лидсом» голов в апреле — новый рекорд АПЛ по числу пробоин в обороне в течение календарного месяца.

41 гол после 90-й минуты забил в АПЛ «Ливерпуль». На 11 больше, чем у ближайших преследователей по данному показателю.

494 дня не забивал в серии А полузащитник «Фиорентины» Кастровилли.