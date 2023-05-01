«ПСЖ» готов потратить € 225 млн на перестройку состава в летнее трансферное окно

По сведениям источника, предположительно, летом клуб покинет защитник Серхио Рамос, который уйдёт на правах свободного агента, так как срок его контракта истекает, а также может быть продан другой центральный защитник Преснел Кимпембе. На их место парижане рассматривают Жан-Клера Тодибо из «Ниццы» и Акселя Дисаси из «Монако».

Из игроков центральной линии «ПСЖ» могут покинуть Фабиан Руис и Карлос Солер. Парижский клуб интересуется Кефреном Тюрамом из «Ниццы».