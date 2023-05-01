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16:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анчелотти: Я никогда не разговаривал с федерацией футбола Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на информацию о предложении возглавить сборную Бразилии.

Реал
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Источник: Reuters

«Есть фейковые новости о крайнем сроке, когда я могу принять или отказаться от должности нового главного тренера сборной Бразилии. Я никогда не разговаривал с ними. Я ни с кем не обсуждаю свое будущее, всегда это говорил», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что федерация футбола Бразилии выставила Анчелотти крайний срок на 25 мая, когда он должен будет принять или отвергнуть предложение возглавить сборную Бразилии.

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