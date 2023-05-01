Месси прилетел в Саудовскую Аравию на фоне слухов об уходе из ПСЖ

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По словам источника, приезд футболиста не связан со слухами о его уходе из французского клуба. Отмечается, что Месси во второй раз посещает Саудовскую Аравию в качестве амбассадора туризма арабской страны.

Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение аргентинскому форварду. Владельцы команды предложили Месси зарплату в 400 миллионов евро в год.

20 апреля появилась информация, что «Барселона» хочет подписать контракт с форвардом на один или два года. После аргентинец прилетал в Испанию, где встретился с бывшими партнерами по каталонской команде.